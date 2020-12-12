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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Araç bıraktığım gibi değildi"

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Hamilton: "Araç bıraktığım gibi değildi"
Ekleyen:
, Editör

Lewis Hamilton, kenarda geçirdiği Sakhir GP'nin ardından araca döndüğünde, ayarların ve diğer pek çok şeyin bıraktığı gibi olmadığını söyledi.

Bahreyn GP'nin ardından COVID-19 testi pozitif çıkan Lewis Hamilton, Sakhir Grand Prix'sine katılamadı ve yerini George Russell aldı.

Russell, Hamilton'dan daha farklı fiziksel özelliklere sahipti ve sürüş stili de yine Hamilton'da farklıydı.

Bu yüzden araçta hafta sonu boyunca çok sayıda değişiklik yapıldı.

Abu Dhabi GP'de Hamilton geri döndü ve ilk seansta özellikle frenlerle ilgili çalışmalar yapılmasını istedi.

Cuma günkü seansların ardından Sky İtalya'ya konuşan Hamilton, "Araçtan uzakta çok fazla zaman geçirdiğimi hissettim, bu yüzden alışık olduğum düzene ve ritme geri dönmem gerekiyor."

"Araç bugün Bahreyn'de bıraktığım gibi değildi. Denge aynı değildi ve eski haline getirmek için çalışmalar yapmak zorunda kaldım."

"Ayarlarda sorunlar vardı. Ayrıca Fren dengesi üzerinde de çalışmam gerekiyordu ama seans iyi geçti." dedi.

Hamilton, COVID-19 süreci hakkında konuşmaktan kaçındı.

"Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ama kesinlikle zor bir deneyimdi. Araçta başka birisini görmek de çok tuhaftı. Kariyerim boyunca şimdiye kadar hiçbir yarışı kaçırmamıştım..."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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