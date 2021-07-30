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Hamilton: “Araç ayarlarını kuru hava koşullarına göre yapacağız”

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Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Macaristan’da sıcak bir cuma gününün ardından sıralama turları için araç ayarlarını yağmur yağmayacağını varsayarak yapacaklarını söyledi.

Hamilton: “Araç ayarlarını kuru hava koşullarına göre yapacağız”

Hungaroring’de güçlü bir cuma günü geçiren Mercedes pilotları, iki antrenman seansında da ilk 3’te yer aldı. Britanya Grand Prix’sinde galibiyet kazanan Hamilton, 1. antrenmanda üçüncü olurken, ikinci antrenmanda 1:17.039 yaparak takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın ardında ikinci oldu.

Ayrıca, cuma günü Macaristan’da hava sıcaklığı 32 dereceye kadar çıktı ve Hamilton, kokpitte adeta “piştiğini” belirtirken, lastiklerin de aşırı ısındığını ve bu nedenle, denge konusunda zorlandığını söyledi.

Hamilton, “Bugün resmen piştik! Elbette, bugün çok fazla kilo verdim. Muhtemelen seanslar arasında 3 kilo verdim.”

“Lastikler de aşırı ısındı ve aracın dengesini bulmak çok zordu. En son yarışa kıyasla oldukça farklıydı. Sanırım herkes ön lastiklerde sorun yaşadı. Şimdiye kadar [lastikler], bu sene her yarışta farklı davrandı.” dedi.

Sıralama turlarında yağmur yağma ihtimaline de değinen Hamilton, bugünkü hava sıcaklığı göz önünde bulundurulduğunda araç ayarlarını kuru şartlara göre yapmayı planladıklarını söyledi ve şöyle konuştu: "Böyle sıcak bir günden sonra, yağmur yağmasını bekleyemezsiniz. Aracı yağmur yağacağını varsayarak ayarlayamazsınız.”

“Bunu tahmin etmek zor, bu yüzden aracı en iyi noktaya getirmeye ve lastikleri olabildiğince anlamaya çalıştık. Zaten her iki durum için olan araç ayarları arasında çok büyük bir fark yok. Aracı kuru zeminde bir sıralama seansına göre ayarlayacağız ve eğer yağmur yağarsa da yağar."

Aynı zamanda Hamilton, aşırı sıcak hava olması açısından da iyimser olduğunu çünkü aracın dengesini daha iyi sağlayabileceğini düşündüğünü ekledi.

Mercedes pilotu, “Şu anda aşırı sıcak hava olması konusunda iyimserim. Çünkü kesinlikle aracın dengesini geliştirebiliriz. Bunu başarırsak, yarış için daha iyi bir konuma geliriz. Fakat elbette, daha serin bir havada sürmek benim açımdan çok daha hoş olur. Lastikler de bu havayı zaten pek sevmiyor.” ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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