Hamilton: "Antonelli, Mercedes için doğru seçim"
Lewis Hamilton, Mercedes'in genç yeteneği Andrea Kimi Antonelli'nin geleceğinin parlak olduğunu söyledi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Mercedes’in yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, genç yetenek Andrea Kimi Antonelli'nin Formula 1'e adım atmaya hazır olduğunu ve takımın geleceği için doğru tercih olacağını söyledi.
Hamilton, Antonelli'nin yeteneklerine ve genç yaşına rağmen sahip olduğu olgunluğa dikkat çekti ve onunla ilgili anılarını paylaştı.
Hamilton, Antonelli hakkında şunları söyledi: "Uzun zaman önce, takımın gelecekte tercih etmesi gereken ismin o olduğunu söylemiştim."
"Zaman, ne karar verdiklerini gösterecek. Ama o, süper yetenekli gençlerden biri."
"Parlak bir geleceği olacak ve onun gelişimini izleyeceğimiz için gerçekten heyecanlıyım."
"2018'de bir fotoğraf gördüm, o zamanlardan birinde grid çocuklarından biriydi ve gridin önünde elini sıkıyordum."
"Bu tür deneyimler insanı yaşlı hissettiriyor ama onun büyümesini ve Formula 1'e geçişini izlemeyi dört gözle bekliyorum."
"Geçmişte McLaren bana bu fırsatı verdi ve işe yaradı. Bence bu, onun büyümesi için bir fırsat. En iyilerle çalışma fırsatı bulacak, benim yıllarca çalıştığım insanlardan öğrenecek."
"Bu birinin omuzlarına yüklenebilecek en büyük bir sorumluluklardan biri ama bence Mercedes onu destekleyip başarıya ulaştırabilecek bir ortam sunacak."
Hamilton, Antonelli'nin Mercedes'e katılması durumunda yeni bir bakış açısı kazandırıp kazandırmayacağı konusunda ise şunları ekledi: "Bunu yarın göreceğiz. Kimi için bu deneyimden keyif almak ve eğlenmek önemli olacak."
"Daha önce eski aracı test etti ama yarın ilk kez W15'i test edecek, ki bu 2022 modelinden çok daha güzel."
"Yarın kesinlikle gülümseyecek çünkü aradaki fark çok büyük. Ne bekleyeceğimi bilmiyorum ama getireceği bilgileri kesinlikle değerlendireceğiz."
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