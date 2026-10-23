Formula 1 Amerika GP

Hamilton: "Antonelli ile gurur duyuyorum"

Lewis Hamilton, 2026 sezonunda ilk Formula 1 dünya şampiyonluğuna yaklaşan Kimi Antonelli'yi övdü.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 23 Eki 2026 16:30

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton, 2020'de kariyerinin yedinci şampiyonluğunu kazanmıştı. Aradan geçen altı yılın ardından Mercedes'in genç sürücüsü Kimi Antonelli, takımın yeniden pilotlar şampiyonluğuna ulaşmasını sağlayabilecek bir konumda bulunuyor.

Austin'deki basın toplantısında Antonelli'ye tavsiye verip vermeyeceği sorulan Hamilton, genç sürücünün buna ihtiyacı olmadığını söyledi.

Hamilton, "Antonelli'ye tavsiyem mi? Hiç yok. Tavsiyeye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum."

"Bu yıl, hatta geçen yıl da yeteneğini ve becerilerini gösterdi ama özellikle bu sezon ne kadar soğukkanlı olduğunu ve olaylara nasıl yaklaştığını ortaya koydu."

"Bu yıl olağanüstü bir iş çıkardı ve onunla gerçekten gurur duyuyorum. Davranışlarıyla, sürücülerle ve hatta sizlerle, yani basın mensuplarıyla kurduğu iletişimle gurur duyuyorum. Onun ve takımın başarılı olduğunu görmek harika. Artık benim takımım olmasa da Mercedes'in her zaman başarılı olmasını isterim." dedi.

Hamilton, Mercedes’ten ayrılmasının ardından koltuğunu kimin devralacağını önceden bildiğini de belirtti. İngiliz sürücü, takımda bulunduğu son dönemde Antonelli'nin sık sık kendilerini takip ettiğini ve takıma uyum sağlama biçiminin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Angela Weiss / AFP via Getty Images

Hamilton, "Yerime kimin geleceğini zaten biliyordum. Kimi sürekli takımın etrafındaydı ve özellikle orada geçirdiğim son yılda bizi yakından takip ediyordu."

"Genç ve gelecek vadeden bir sürücüye fırsat verme kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Kimi, alt serilerde yeteneklerini zaten kanıtlamıştı. Ayrıca büyük bir heyecanı, etkileyici bir kişiliği ve her şeye karşı çok iyi bir yaklaşımı vardı. Takım ortamına her zaman çok iyi uyum sağladı." ifadelerini kullandı.

Yarış mühendisi Peter Bonnington ile çalışmanın da Antonelli için önemli bir deneyim olduğunu belirten Hamilton, "Bono ile birlikte çalışmak gerçekten olağanüstü bir deneyim. Ancak o takımda çok sayıda harika insan var ve bulundukları noktaya gelmelerinin nedeni de bu. Açıkçası yaptıkları işe büyük hayranlık duyuyorum."

"Yeniden zirveye çıktıklarını görmek beni şaşırtmıyor. Çünkü orada geçirdiğim uzun yıllar boyunca bunu bizzat deneyimledim."

"Böyle bir takıma katılıp bu sorumluluğu üstlenmek, üzerinizdeki beklentilerle başa çıkmak ve gereken özveriyi göstermek ilk yılda herkes için zor olurdu. Ancak Kimi'nin bu süreci gerçekten olgunlukla karşıladığını düşünüyorum."

"Bu yılki performansını izlemek harikaydı. Gerçekten etkileyici ve şampiyon olmayı hak ediyor." şeklinde yorum yaptı.

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- Motorsport.com Ekibi

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