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Formula 1 Monako GP

Hamilton: "Antonelli, beni daha iyi olmaya teşvik ediyor"

Lewis Hamilton, Formula 1 sezonu ilerledikçe şampiyona lideri Kimi Antonelli'yi yakalamak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli, üst üste kazandığı beş yarışla pilotlar şampiyonasının zirvesinde büyük bir avantaj elde ederken, Lewis Hamilton son dönemdeki istikrarlı sonuçları sayesinde ikinci sıraya yükseldi.

Monako GP hafta sonunun ardından konuşan Hamilton, hem Antonelli'nin performansını övdü hem de Mercedes'in yeniden zirve mücadelesine dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Daha önce söylemediğim ne söyleyebilirim bilmiyorum. Harika bir iş çıkarıyor."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Etrafında Bono, Toto ve tüm ekipten oluşan mükemmel bir takım var. Onların yeniden bu konumda olduklarını görmek beni gerçekten mutlu ediyor."

"Şu anda ortaya koyduğu performans seviyesini görmek gerçekten harika. Bu durum beni kendi seviyemi yükseltmeye teşvik ediyor. Sanırım herkesi daha iyi olmaya teşvik ediyor."

"Ve henüz sadece 19 yaşında. Gelecekte onu nelerin beklediğini bir düşünün."

"Ben de yılın geri kalanında onu yakalamaya çalışmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

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