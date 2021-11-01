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Hamilton: "Angela Cullen olmadan yapamazdım"

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Lewis Hamilton, fizyoterapisti Angela Cullen ile olan yakın ilişkisini anlattı ve başarılarında payının büyük olduğunu belirtti.

Hamilton: "Angela Cullen olmadan yapamazdım"

Cullen, Hamilton'ın yollarda geçen hayatında her zaman bulundu ve iş tanımı, Mercedes sürücüsünün yarış hafta sonlarında fiziksel ve zihinsel olarak hazırlanmasını sağlamaktan çok daha fazlasını içeriyor.

47 yaşındaki evli iki çocuk annesi, 2016 yılında, iki kez dünya şampiyonu Mika Hakkinen'e F1 kariyeri boyunca bakan ortopedi ve travma cerrahisi uzmanı merhum Dr. Aki Hintsa tarafından kurulan bilim temelli yüksek performanslı koçluk şirketi Hintsa Performance tarafından Hamilton'a atandı.

2016'dan beri Hamilton'ın yanında bir tür koruyucu melek olan Cullen, aynı zamanda İngiliz'in diyeti, takvimi, seyahat düzenlemeleri ve çok daha fazlasıyla ilgileniyor.

Hamilton, Cullen'la ilişki kurmadan önce kendini işine adamış bir fizyoterapist olmadan nasıl zorluklar yaşadığını anlattı.

Hamilton, "Angela ve ben doğal olarak inanılmaz derecede yakınız, neredeyse birlikte yaşıyoruz."

"Ayrıca yakın arkadaşız bu yüzden Angela'yı bulduğum için çok ama çok şanslıyım çünkü o çok özel bir insan."

"F1'e geldiğimde bir antrenörüm yoktu ve bana bir antrenör verildi, hepsine fizyo deniyordu. Çalıştığım birkaç antrenör fizyo değildi, ama yarış hafta sonlarında onlara fizyo deniyordu."

"Genellikle birlikte çalıştığım bir adamdı benimle yolda olurdu ve benimle antrenman yapardı."

"Sonra, ara küçük sakatlıklar yaşadığımı, bir boyun problemi yaşadığımı ya da her ne olursa olsun ara sıra ortaya çıkan bazı sorunlar yaşadığımı fark etmeye başladım."

"Bunu düzeltebilecek hiç kimsem yoktu ve geriye dönüp baktığımda Angela'yı görene kadar da olmadı."

"Bu yüzden neden benimle yola gelmiyorsun dedim, çünkü yarış hafta sonları antrenman yapmıyorum, vücudumu tanıyan ve bir yarış hafta sonu için mümkün olduğunca hazırlıklı olması gerektiğini bilen bir fizyoterapiste ihtiyacım var ve ben uzaktayken onunla antrenman yapabiliyorum."

"Hafta sonlarımızı nasıl yönettiğimiz, nasıl hazırlandığımız, en az stresli rotayı nasıl seçtiğimiz ve araca bindiğimde olabildiğince hazır olduğumdan emin olmak açısından birlikte büyüdük." dedi.

Angela Cullen, Mercedes

Angela Cullen, Mercedes

Fotoğraf: Erik Junius

Hamilton, Cullen'ın katkısının yıllar boyunca paha biçilmez olduğunu, onun sağlığı ve formu için çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

"Ange, genellikle her gün akşam 10-11'e kadar benimle ve her sabah 6-7'den itibaren benimle. Bu çok, çok önemli bir rol. Çok önemli bir ilişki."

"Bu yılın bizi diğer yıllardan daha fazla yakınlaştırdığını düşünmüyorum. Çünkü zaten son derece yakınız ve işimizi çok seviyoruz."

"Yaptığımız şeyi yapmayı seviyoruz, birlikte yapmayı seviyoruz. Yolda benimle birlikte olduğu için çok minnettarım. Onsuz yapabileceğimi sanmıyorum." dedi.

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