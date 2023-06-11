Hamilton: "Angela Cullen'ı özlemediğim tek bir günüm yok"

Yedi yıl boyunca Hamilton'ın fizyoterapistliğini ve kişisel asistanlığını yürüten Cullen, sezon öncesi ani bir karar almış ve İngiliz pilotla yollarını ayırmaya karar vermişti.

Aslında yolları kimin ayırdığı sorusunun cevabı halen belirsiz, ancak iki taraf da halen birbirine epey saygıyla yaklaşıyor.

Cullen ile ilişkisi hakkında konuşan Hamilton ise oldukça sıcak ifadeler kullandı ve "arkadaşını özlediğini" açıkça belirtti.

L'Equipe'e konuşan Hamilton, "[Cullen'ı] özlemediğim tek bir gün bile yok. Kendisi bana her sabah yeni bir nefes oluyordu."

"Birlikte çalıştığımız yedi yıl boyunca bana her zaman çok yardımcı oldu. Çok iyi bir arkadaştı ve hala da öyle."

"Aslında yakında tekrar bir araya gelip birlikte bir şeyler yapmaktan bahsediyoruz, belki paraşütle atlamaya gideriz, kim bilir?"

"Birbirimizi asla terk etmeyeceğiz. Bana verdiği her şey için ona minnettarım." dedi.