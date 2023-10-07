Hamilton: "Andretti'yi değil, çeşitliliği arttıracak her takımı destekliyorum"
Lewis Hamilton, yeni bir takımın Formula 1'e girişine destek verdiğini çünkü bunun çeşitliliğin artmasına ve kadın pilotların spora girişine yardımcı olabileceğini söyledi.
FIA, Andretti'nin F1'e yaptığı başvurunun, mali açıdan iyi olduğunu, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabileceğini ve sporu topluma olumlu katkıda bulunmak için kullanabileceğini duyurmuştu.
Mercedes pilotu Hamilton, 2023 Katar Grand Prix'si öncesinde Perşembe günü yaptığı açıklamada Andretti'nin "harika" olduğunu söylemiş ve bu girişe destek verdiğini belirtmişti.
Ancak mevcut 10 takım, yeni bir takımın F1'in istikrarını bozacağını düşünüyor ve ticari açıdan gelirlerine bir başka tarafın ortak olmasını istemiyor.
Bu görüşlerin ortasında Andretti'nin F1'e girebilmek için hak sahibi FOM'un onayını alması gerekiyor ve bu konuda ciddi şüpheler var.
Tüm bu yorumların ortasında Hamilton, Andretti'ye verdiği desteği geri çekmiş gibi göründü.
Sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Hamilton, "Hayır, Andretti'yi desteklemiyorum. Sadece sporumuzu daha çeşitli hale getirmek için fırsat yaratacaksa, başka bir takımın gelişini destekliyorum." dedi.
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in the post Qualifying Press Conference
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Cuma günü bu hakkında konuşan Hamilton, Andretti'ye destek vermediğini yineledi. İngiliz pilot, sporda çeşitliliği arttıracak ve kadın pilotların spora girmesine yardım edecek başka bir takımın varlığını istediğini belirtti.
Yedi kez dünya şampiyonu, "Öncelikle, Andretti'yi desteklediğimle ilgili bir durum değil."
"Sürücü perspektifinden bakıldığında, potansiyel olarak gridde daha fazla araç görmek heyecan verici."
"11. takım fikriyle ilgili bir diğer görüşüm; mesela bizim ekibimizde 2000'den fazla kişi var, yani bu çok büyük miktarda iş fırsatı demek."
"Ancak oldukça katı olan kriterlere de saygı gösterildiğinden emin olmalıyız."
"Aslında kriterleri değiştirmemiz ve gerçek bir etki yaratma fırsatı olduğundan emin olmamız, yeni bir ekip kurulacaksa bunun çeşitlilik içermesi gerektiğinden emin olmamız gerektiğini düşünüyorum."
Jamie Chadwick
Photo by: Indy Lights
Rodin Cars, F1 gridine katılmaya çalışan takımlardan biriydi fakat teklifleri FIA tarafından reddedildi. Kurucu David Dicker, üç kez W Serisi şampiyonu Jamie Chadwick'i F1'e getireceklerini söylemişti.
Hamilton sözlerine şöyle devam etti: "Belki de bir kadın sürücünün gelmesi için fırsat yaratmaları gerekiyor."
"Aynı zamandan en tepeden başlayarak çeşitlilik sunmalı."
"Şu anda tüm patronlar beyaz. Tepeden tırnağa gerçek bir çeşitlilik eksikliği var."
"Hepsi erkek ve bunun değişmesi gerekiyor. Benim düşüncem bu."
Hamilton, F1 CEO'su Stefano Domenicali'ye tam destek verdiğini ve Andretti konusundaki en doğru kararı onun vereceğini söyledi.
Hamilton, "Çok uzun zamandır tanıdığım Stefano'ya gerçekten %100 güveniyorum."
"En tepede yaptığı işi ondan daha iyi yapabilecek kimse yok. İleriye dönük doğru kararı vereceğini biliyorum."
"O bir yarışçı ve sporun büyümesi konusunda tutkulu. Bu yüzden işi onun yetenekli ellerine bırakmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.
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