Hamilton: "Andretti'nin katılımı F1 için 'harika' olacak"

FIA bu hafta Andretti projesinin giriş sürecinin ilk iki aşamasını geçtiğini ve yönetim organı tarafından onaylandığını duyurdu.

Şimdi konu, büyük ölçüde mevcut 10 takımın mali durumları üzerindeki potansiyel etkisi etrafında dönecek olan ticari bir tartışma için F1'e geçiyor.

Bazı pilotlar, mevcut takım patronlarının muhalefeti nedeniyle Cadillac destekli Andretti projesine kamuoyu önünde destek vermekten çekindi ve Hamilton, görüşlerinin padokta popüler olmayabileceğini kabul etti.

Motorsport.com tarafından Andretti olasılığı sorulduğunda Hamilton, "Bence bu harika."

"F1'de her zaman gridde yeterince araç olmadığını düşünmüşümdür."

"Bunu bu kadar desteklememden mutlu olmayacak insanlar kesinlikle olacaktır! Ama bence bu harika bir şey."

"Bu daha fazla iş için bir fırsat, potansiyel bir kadın pilotun gelmesi için iki koltuk daha var. Daha fazla olasılığın önünü açıyor ve bence yarışlar daha heyecanlı olacak." dedi.

Max Verstappen de olumlu yaklaşırken, takımların konuya pilotlardan farklı yaklaştığını belirtti.

Hollandalı, "Bu yüzden bu konuda yorum yapmak çok zor çünkü ben pilotlar tarafından konuşuyorum."

"Elbette ben takım sahibi değilim ama onların bakış açısını anlayabiliyorum. Ancak şu ana kadar gördüğüm her şey, sahip oldukları ortaklar ve isimleri. Bunlar, profesyonel bir takım olduklarını gösterdi. Bu yüzden bence güzel olur çünkü pilotlar için daha fazla fırsat veriyor."

"Ancak takımların bunu istememelerini anlayabiliyorum. Yani bu zor bir konu."

"Günün sonunda FIA, takımlar ve elbette FOM, her şeyin ne kadar ciddi olduğu ve her şeyin ne kadar iyi hazırlandığı konusunda daha fazla bilgiye sahipler. Bu yüzden karar vermek kolay olmayacak." dedi.

2017 Indy 500'de Andretti için yarışan Fernando Alonso, Aston Martin takımının bu konudaki görüşünü destekleyeceğini söyledi.

Michael Andretti on the grid Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

"Harika bir takımlar. Michael'ı tanıyorum ve F1'e eklenecek harika bir isim olacağı açık."

"Ancak bu tür kararlardan sorumlu başka insanlar da var; önce FIA, sonra FOM ve takımlar."

"Tam olarak ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Nihai karar ne olursa olsun her şey iyi olacak. Michael'ı ve takımını seviyorum. Ama Aston Martin'in bu konudaki pozisyonu ne olursa olsun onu destekleyeceğim ve her şeye tamam olacağım."

Valtteri Bottas da gridde iki aracın yer almasını desteklemekten çekinmedi.

Fin pilot, "Benim için, daha fazla araç olursa spor daha iyi olur."

"Çocukken izlediğimi hatırlıyorum, daha geniş bir grid olduğunda daha fazla eğlence ve genç pilotlar için de daha fazla fırsat oluyor."

"Bu yüzden benim için ne kadar çok takım olursa o kadar iyi. Bence üst sınır muhtemelen 30 olmalı. Ama biz bundan çok uzağız. Bu yüzden benim için çok hoş olurdu." dedi.