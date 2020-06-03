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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Amerika'da yaşananlar karşısında kendisini tutamamış

paylaşım
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Hamilton, Amerika'da yaşananlar karşısında kendisini tutamamış
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
3 Haz 2020 09:07

Lewis Hamilton, Amerika'da yetkililerle ırkçılığa karşı olan gruplar arasında yaşanan tartışmalar hakkında yeni bir açıklama daha yaptı.

George Floyd'un 25 Mayıs'ta Minneapolis'te bir polis tarafından öldürülmesinin ardından Amerika'daki protestoler devam ediyor.

Hamilton, pazar günü yapmış olduğu paylaşımda özellikle motor sporları dünyasının yaşanan bu ırkçılığa karşı sessiz kalmasını eleştirmişti. Hamilton'ın bu çağrısının ardından farklı kesimlerden Hamilton'a destek mesajları geldi.

Dün yeni bir paylaşım yapan Hamilton, bu haftanın kendisi için ne kadar duygusal geçtiğini ifade etti ve Minneapolis'teki olayda yer alan polis memuru Derek Chauvin'in Floyd'un ölümü suçlamasıyla tutuklanmasının ancak halkın isyanı sonucunda olmasının sinir bozucu olduğunu söyledi.

Hamilton, "Geçen hafta çok karanlıktı. Duygularımı kontrol altında tutamadım. Çok fazla sinir ve üzüntü içerisindeydim. Gördüklerime inanamıyordum."

"İnsanlarımızın hayatları üzerinde bu kadar bariz saygısızlık yapılması karşısında sinirlerime hakim olamadım. Tüm dünyada erkek ve kız kardeşlerimizin sürekli olarak karşılaştıkları adaletsizlik gerçekten mide bulandırıcı ve artık bitmek ZORUNDA!."

"Birçok insan şaşırmış gibi göründü ancak bizim için ne yazık ki sürpriz olmadı. Siyah, kahverengi ya da arasında olan bizler bu durumu her gün görüyoruz. Biz kendimizi suçlu gibi hissetmek zorunda değiliz. Ten rengimiz nedeniyle hayatımızdan endişe duymamalıyız."

"Bu konuda en iyisini Will Smith söyledi. 'Irkçılık daha kötüye gitmiyor, sadece kameralarla kaydediliyor. Artık tüm dünyada kameralar olduğu için, bu sorun bu kadar net bir şekilde görüntüleniyor.' "

"Bir yerlerde adalet için çığlıklar yükseldiğinde ya da isyanlar çıktığında, mağarada yaşayan güçler bir şeyler yapıyorlar. Ancak bir şeyler yaptıklarında artık çok geç oluyor ya da yeteri kadar şey yapılmamış oluyor."

"Yüz binlerce insanın şikayeti ve binaların yakılmasının ardından yetkililer tepki verip Derek Chauvin'i cinayet nedeniyle tutuklamaya karar verdiler. Bu üzücü."

"Ne yazık ki, ırkçılığın yaşandığı tek yer Amerika değil. İnsanoğlu olarak doğrunun yanında durmadığımız sürece hata yapmaya devam ediyoruz. Lütfen ten renginiz ne olursa olsun sessiz kalmayın. Black Lives Matter (Siyah hayatlar önemlidir)." şeklinde paylaşım yaptı.

 

Dün akşam F1 de bu konu hakkında sessiz kalmadı ve organizasyon olarak her türlü ırkçılığa karşı olanlara destek için paylaşımda, "Senin ve ırkçılığa karşı savaşan tüm insanların yanındayız."

"Bu, hiçbir spor ya da topluluğun sessiz kalamayacağı bir kötülüktür. Ancak birlikte olursak buna karşı olup silebiliriz."

" Birlikte daha güçlüyüz." sözlerine yer verildi.

 

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Editör Adam Cooper

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