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Formula 1 Amerika GP

Hamilton, Amerika GP'sinde yarış dışı kaldı!

Lewis Hamilton, yarışın henüz 3. turundayken spin atarak çakıllara saplandı ve yarış dışı kaldı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes pilotu 17. sıradan başladığı Austin'deki yarışın startında 5 sıra kazanarak yükselmeyi başarmıştı.

Ancak henüz yarışın 3. turundayken, 19. virajda -sıralama turlarında George Russell'ın kaza yaptığı viraj- spin atarak çakıllara saplandı ve yarışa veda etti.

Çakıllara saplanmasının ardından yarış mühendisi Bono'nun takım telsizindeki "Tamam Lewis. Sanırım orada sıkışıp kaldın, dostum." mesajına Hamilton "Üzgünüm çocuklar." diye cevap verdi.

 

 

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