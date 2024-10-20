Hamilton, Amerika GP'sinde yarış dışı kaldı!
Lewis Hamilton, yarışın henüz 3. turundayken spin atarak çakıllara saplandı ve yarış dışı kaldı.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Mercedes pilotu 17. sıradan başladığı Austin'deki yarışın startında 5 sıra kazanarak yükselmeyi başarmıştı.
Ancak henüz yarışın 3. turundayken, 19. virajda -sıralama turlarında George Russell'ın kaza yaptığı viraj- spin atarak çakıllara saplandı ve yarışa veda etti.
Çakıllara saplanmasının ardından yarış mühendisi Bono'nun takım telsizindeki "Tamam Lewis. Sanırım orada sıkışıp kaldın, dostum." mesajına Hamilton "Üzgünüm çocuklar." diye cevap verdi.
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