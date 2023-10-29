Hamilton: ''Takımla gerçekten gurur duyuyorum''
Meksika Grand Prix'sinde altıncı başladığı yarışı kıyasıya mücadelesiyle ikinci bitiren Lewis Hamilton sonuçtan oldukça memnun.
Lewis Hamilton mücadeleci bir yarışla birlikte çok güzel geçişler sundu bizlere. Kırmızı bayrak ardından süreci harika yöneten Hamilton altıncılıktan ikinciliğe yükseldi.
Startta Sergio Perez'in Charles Leclerc ile yaşadığı temas sonucu beşinci sıraya çıkan Hamilton, ardından Daniel Ricciardo'yu biraz zorlanarak olsa da geçerek dördüncülüğe yükseldi.
Yarışın devamında erken pitler sebebiyle sıralama tablosu değişmiş olsa da değişmeyen tek şey Hamilton'un hırsı oldu.
Kevin Magnussen'in kötü kazası sonrasında çıkan kırmızı bayraklar altında orta hamur lastik takan Hamilton, sert lastikli Leclerc'i de geçerek ikinci sıraya yükseldi ve yarışı orada tamamladı.
Mexico City Grand Prix'sini tamamladıktan sonra Hamilton, Sky F1'den Jenson Button'a konuştu ve şunları söyledi: "Taze hissediyorum, çok fazla zorlamamız gerekmedi. Ancak altıncı başladığımızı düşünürsek bu harika bir sonuç.''
"Takımla gerçekten gurur duyuyorum. Kesinlikle önceki birkaç hafta ve geçen hafta sonunun zorluğu ardından bu sonuçla geri dönmek, çok iyi."
"Orta lastiklerimin sona gideceğini düşünmüyordum, onları biraz korumam gerekti. Senin gibi [Jenson Button] sürmeye çalıştım!
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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