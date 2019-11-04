Hamilton: “Altıncı şampiyonluk, gerçekliğin ötesinde”

Hamilton, Austin’de muhtemel görünmeyen bir galibiyete doğru gidiyordu ancak son turlarda takım arkadaşı Valtteri Bottas’a geçilmekten kurtulamadı. Ancak buna rağmen Hamilton şampiyonluğunu garantilemeyi başardı.

Bu altıncı şampiyonluk, Hamilton’ı Juan Manuel Fangio’nun bir şampiyonluk önüne, Michael Schumacher’in ise bir şampiyonluk gerisine taşıdı.

Bunu şu anda kavrayıp kavrayamadığı sorulduğunda Hamilton, “Dürüst olmak gerekirse hayır. Ve neden böyle bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum.”

“Nasıl hissetmem gerekiyor bilmiyorum. Küçükken uyanıp merdivenlerden inip bu sporu izlerdim, bugün burada olan üvey annem Linda bana pastırmalı sandviç yapardı ve babamla beraber oturup yarışları izlerdik.”

“Önceden TV’de izlediğiniz kişilerin yerinde olmak ve Ayrton (Senna) ile Michael (Schumacher) gibi harika gördüğüm isimlerin yaptıklarını yapmak garip.”

“Hayat yolculuğumun gerçekliğin ötesinde olduğunu düşünüyorum. Hayat yolculuğum bu noktada beni altıncı şampiyonluğuma getirdi.”

“Ancak şu anda nasıl hissetmem gerektiğini bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Hamilton’ın babası Anthony, annesi Carmen ve onların üvey eşleri Austin’deydi ve Mercedes sürücüsü, bu dört ismin de yarışta olmasının özel olduğunu söyledi.

“Ailem burada. En son üvey annemi, üvey babamı, annemi ve babamı bir arada ne zaman gördüm hatırlamıyorum. Onları daha önce bir yarışta bir arada gördüğümü düşünmüyorum.”

“Bu yüzden bu şampiyonluğu onlarla, sahip oldukları her şeyi benim için feda eden insanlarla tecrübe etmek ve paylaşmak, onların güldüğünü görmek beni çok gururlandırdı.”

Hamilton’ın son altı senedeki beşinci şampiyonluğu, 2019 sezonunun bitimine iki yarış kala geldi. İngiliz sürücü, artık son iki yarış olan Brezilya ve Abu Dhabi’ye odaklandığını söyledi.