Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Altıncı şampiyonluğumu kazanabilmek için 'kötülüklerle' yüzleşmeliydim"

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Altıncı şampiyonluğumu kazanabilmek için 'kötülüklerle' yüzleşmeliydim"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Kas 2019 12:42

Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Niki Lauda ve Antoine Hubert'in ölümünden sonra duygusal olarak etkilendiğini ve altıncı şampiyonluğunu kazandığı sezonda bazı kötülüklerle yüzleştiğini söyledi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Lauda'nın vefat etmesi ve Hubert'in Belçika'da Formula 2 kazası yaparak genç yaşta hayatını kaybetmesinin ardından kendisi için zorlu geçen yılı şampiyon olarak tamamladı.

Lauda'nın hayatını kaybettiği hafta Monaco Grand Prix'sinde mücadele edip zafere ulaşan Hamilton, geçen hafta sonu Mercedes kariyerinde ilk kez yarış mühendisi Peter Bonnington olmadan mücadele etti ve zafere ulaştı.

Hamilton, duygusal anlamda çok zorlu bir yılın ardından elde ettiği şampiyonluktan memnun olduğunu söyledi.

Hamilton, "Yıl boyunca odaklanabilmek gerçekten zordu ve bunun ne demek olduğunu muhtemelen en üst seviyedeki diğer sporcular biliyorlar."

"Amerika'da sıralama turlarındaki gibi, kötü günlerin ardından güçlü şekilde geri dönmekle ilgiliydi."

"Bizim için hiç kolay değildi. Dürüst olmak gerekirse Melbourne'deki yarışa geride kalacağımız düşüncesiyle başladık. Bizim için kolay değildi. Özellikle sezonun ikinci yarısı gerçek bir mücadele oldu. Takım olarak Ferrari ve Red Bull'a karşı savaşırken muhtemelen bizim için şimdiye kadarki en zor ikinci yarıydı. Bulunduğumuz yere ulaşmak için her yıl farklı bir duygu sürecinden geçiyorsunuz."

"Hepimiz, her birimiz hayatımızda farklı şeylerle mücadele ediyoruz. Küçük veya büyük, hepimizin mücadeleleri var. İnsanlara dışarıdan harika görünse bile her zaman böyle olmadığını göstermek için çabaladım. Ayrıca pek çok farklı şeyle mücadele ediyordum. Bazı kötülüklerle mücadele ediyordum ve sürekli olarak bir insan olarak geliştiğimden emin olmak için çabalıyordum." dedi.

Hamilton, Lauda'nın vefatının kendisini beklediğinden daha fazla etkilediğini, ayrıca Hubert'ın kazasını canlı seyrettikten sonra duygusal olarak tüm bunlarla baş etmekte zorlandığını söyledi.

Hamilton, "Bir yanda hepimizin pek çok yönden eşit olduğunu göstermeye çalışıyorum. Bu yıl Niki'yi kaybettik ve beni bu kadar etkileyeceğini düşünmemiştim. Gerçekten üzücü ve onu bugün çok özlüyorum. Onu bu kadar sevdiğimin farkında değildim. Sonunda bizim için zorlu bir dönüm noktası oldu. Aynı zamanda Spa'da küçük bir çocuğu kaybettik. Televizyonda gördüm, olanları seyrettim."

"Böyle bir şey olduğunda aklınıza pek çok şüphe geliyor ve 'Tanrım, bırakma vaktim mi geldi? Yoksa devam etmeli miyim?' diye düşünüyorsunuz. Çünkü önümde büyük bir yaşam var. Ailemle vakit geçirmek istiyorum, aileye sahip olmak istiyorum, yani tüm bu şeyler var."

"Ama çok motiveyim ve yaptığım şeyi çok seviyorum. Bu yüzden beni durduracak bir şey olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2nd position, celebrates with his team after securing his 6th drivers title

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2nd position, celebrates with his team after securing his 6th drivers title

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sonraki haber
Formula 1, Pirelli’nin 2020 lastiklerini kullanmayabilir

Önceki haber

Formula 1, Pirelli’nin 2020 lastiklerini kullanmayabilir

Sonraki haber

Racing Point: “Kvyat’ın cezasıyla adalet yerini buldu”

Racing Point: “Kvyat’ın cezasıyla adalet yerini buldu”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

2s
3
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

1s
4
Formula 1

Lehto: "Schumacher, 2020'de iyi performans göstermek zorunda"

5
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

2s

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı
F1

Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.