Hamilton: "Altıncı şampiyonluğumu kazanabilmek için 'kötülüklerle' yüzleşmeliydim"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Lauda'nın vefat etmesi ve Hubert'in Belçika'da Formula 2 kazası yaparak genç yaşta hayatını kaybetmesinin ardından kendisi için zorlu geçen yılı şampiyon olarak tamamladı.

Lauda'nın hayatını kaybettiği hafta Monaco Grand Prix'sinde mücadele edip zafere ulaşan Hamilton, geçen hafta sonu Mercedes kariyerinde ilk kez yarış mühendisi Peter Bonnington olmadan mücadele etti ve zafere ulaştı.

Hamilton, duygusal anlamda çok zorlu bir yılın ardından elde ettiği şampiyonluktan memnun olduğunu söyledi.

Hamilton, "Yıl boyunca odaklanabilmek gerçekten zordu ve bunun ne demek olduğunu muhtemelen en üst seviyedeki diğer sporcular biliyorlar."

"Amerika'da sıralama turlarındaki gibi, kötü günlerin ardından güçlü şekilde geri dönmekle ilgiliydi."

"Bizim için hiç kolay değildi. Dürüst olmak gerekirse Melbourne'deki yarışa geride kalacağımız düşüncesiyle başladık. Bizim için kolay değildi. Özellikle sezonun ikinci yarısı gerçek bir mücadele oldu. Takım olarak Ferrari ve Red Bull'a karşı savaşırken muhtemelen bizim için şimdiye kadarki en zor ikinci yarıydı. Bulunduğumuz yere ulaşmak için her yıl farklı bir duygu sürecinden geçiyorsunuz."

"Hepimiz, her birimiz hayatımızda farklı şeylerle mücadele ediyoruz. Küçük veya büyük, hepimizin mücadeleleri var. İnsanlara dışarıdan harika görünse bile her zaman böyle olmadığını göstermek için çabaladım. Ayrıca pek çok farklı şeyle mücadele ediyordum. Bazı kötülüklerle mücadele ediyordum ve sürekli olarak bir insan olarak geliştiğimden emin olmak için çabalıyordum." dedi.

Hamilton, Lauda'nın vefatının kendisini beklediğinden daha fazla etkilediğini, ayrıca Hubert'ın kazasını canlı seyrettikten sonra duygusal olarak tüm bunlarla baş etmekte zorlandığını söyledi.

Hamilton, "Bir yanda hepimizin pek çok yönden eşit olduğunu göstermeye çalışıyorum. Bu yıl Niki'yi kaybettik ve beni bu kadar etkileyeceğini düşünmemiştim. Gerçekten üzücü ve onu bugün çok özlüyorum. Onu bu kadar sevdiğimin farkında değildim. Sonunda bizim için zorlu bir dönüm noktası oldu. Aynı zamanda Spa'da küçük bir çocuğu kaybettik. Televizyonda gördüm, olanları seyrettim."

"Böyle bir şey olduğunda aklınıza pek çok şüphe geliyor ve 'Tanrım, bırakma vaktim mi geldi? Yoksa devam etmeli miyim?' diye düşünüyorsunuz. Çünkü önümde büyük bir yaşam var. Ailemle vakit geçirmek istiyorum, aileye sahip olmak istiyorum, yani tüm bu şeyler var."

"Ama çok motiveyim ve yaptığım şeyi çok seviyorum. Bu yüzden beni durduracak bir şey olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2nd position, celebrates with his team after securing his 6th drivers title

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images