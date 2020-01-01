Hamilton, alt serilerde yarışma masrafının azalmasını umuyor

Alt serilerde yarışmak için gereken bütçe, son yıllarda artış gösterdi ve Formula 1’e giden yolda genç sürücülerin artık takımlara ciddi bir bütçe getirmesi gerekiyor.

Örneğin, Formula 3’te ön sıralarda yer alan takımda yarışmak isteyen bir sürücünün, takıma en az 1 milyon Euro getirmesi beklenirken, bu rakam Formula 2’de çok daha yüksek.

Hamilton bu konuda, “Formula 3’e bakarsanız, motor sporlarının gittiği yön eskisi gibi değil.”

“Formula Renault, eskisi gibi bir basamak değil.”

“GP3, GP2 (F3, F2) gittikçe daha pahalı hale geliyor ve böyle olması gerekmiyor. Karting de aynı şekilde daha da pahalı hale geliyor ve bunun da böyle olması gerekmiyor.”

“Ancak bunun sebebi, işi yönetenlerin benim düşünce sürecimle uyumlu olmaması.”

“Bu yüzden sadece yapabileceklerime odaklanıyorum ve çeşitlilik, geçmişten süregelen bir sorun ve uzun bir süre daha sorun olmaya devam edecek. Ve benim yapabileceğim şeyler sınırlı.”

“Bu konu hakkında neler yapabileceğimi düşünüyorum ve F1’le bu konuda nasıl çalışacağımı düşünüyorum.”

“Bu konuda hangi iş kollarının yer aldığını ve gerçekten etkili fark yaratan şeyleri düşünmek gerekiyor.”

“Yani hâlâ bunu anlamaya çalışıyorum. Ancak bu, önceliklerim arasında yer alıyor ve uzun vadede bu konuyu düşünmek istiyorum.” şeklinde konuştu.