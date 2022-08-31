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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Hamilton, Alonso'ya imzalı bir şapka gönderdi

Lewis Hamilton, Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımda Belçika GP'sinde temas yaşadıkları Fernando Alonso'yu iğneledi.

Altay Gök
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Hamilton, Alonso'ya imzalı bir şapka gönderdi
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Hamilton ve Alonso'nun mazisi 2007'ye, Hamilton'ın çaylak sezonuna dayanıyor. O sezon aralarındaki tansiyon bir an olmasın düşmeyen iki takım arkadaşı, sonrasında karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki kurmuşlardı.

Ancak Belçika GP'sinde eski düşmanlığın yeniden alevlendiğini gördük; bunun sebebi ikilinin ilk turda Les Combes'ta yaşadığı temas.

Temasın ardından Hamilton yarış dışı kalmış, Alonso ise startta kazandığı sıraları kaybetmesinin ardından radyodan eski takım arkadaşına "tam bir aptal, ilk çizgiden kalkmadığı sürece sürmeyi bilmiyor" şeklinde ithamda bulunmuştu.

Kazadan sonra sorumluluğu üstlenen Hamilton, bu sözleri duymadan önce Alonso ile konuşmayı planladığını, ancak sonrasında İspanyol pilotun gerçek düşüncelerini duyduğu için mutlu olduğunu söyledi.

İkili arasındaki polemik bir süre daha devam edecek gibi, nitekim Hamilton kısa süre önce Instagram'dan bir gönderi paylaştı; birçok fotoğraf içeren gönderideki son fotoğrafta üzerinde "Alonso'ya" yazan imzalı bir Mercedes şapkası yer alıyor.

Gönderinin açıklama kısmında Hamilton, "Yaz arasının ardından hafta sonumuz istediğimiz gibi geçmedi, ancak şimdi yeniden işe koyulma zamanı."

"Takımımı ve işimi çok seviyorum, Spa'daki enerjiye de bayıldım. Sıkı çalışması için takıma ve bizi izlemek için buraya kadar gelen seyircilere teşekkür ederim, sizleri seviyorum." dedi.

Şapkanın adrese ulaşıp ulaşmayacağı ve ikilinin yarınki basın toplantısında birbirleri hakkında neler söyleyecekleri ise merak konusu.

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