Hamilton'dan Alonso'ya fotoğraflı yanıt
Lewis Hamilton, Fernando Alonso'nun kendisi hakkında sarf ettiği sözlere, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi.
Fernando Alonso, Hollandalı de Telegraaf'a verdiği demeçte, Max Verstappen'in elde ettiği şampiyonlukların Lewis Hamilton'ın elde ettiklerinden daha değerli olduğunu söylemişti.
Alonso, “Lewis’e büyük saygı duyuyorum, ancak yine de sadece takım arkadaşınızla mücadele ederek yedi dünya şampiyonluğu kazandığınızda işler biraz değişiyor. Böyle şampiyonlukların değeri, istatistiklerinizin daha düşük olduğu, ancak eşit veya daha iyi araca sahip diğer pilotlarla mücadele etmek zorunda kaldığınız zamanki şampiyonluklara göre daha düşük.” demişti.
Hamilton taraftarları bu açıklamaya büyük tepki gösterirken, İspanyol pilot sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumu açıklığa kavuşturmaya çalışmıştı.
Hamilton konu hakkında hiç konuşmadı ancak birkaç saat önce yaptığı paylaşımla İspanyol pilota yanıt vermiş gibi görünüyor.
Hamilton'ın paylaştığı fotoğraf, ikilinin birlikte yarıştığı 2007 yılına ait. Burada Hamilton podyumun en üst basamağında yer alırken, Alonso ikinci sırada yer alıyor.
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