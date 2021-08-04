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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Hamilton: “Alonso’nun savunması harikaydı ama biraz limitlerin üzerindeydi”

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Lewis Hamilton, Macaristan Grand Prix’sinde Fernando Alonso ile olan sert mücadelesini harika bulduğunu söylese de rakibinin biraz sınırları aştığını düşünüyor.

Hamilton: “Alonso’nun savunması harikaydı ama biraz limitlerin üzerindeydi”

Mercedes pilotu, Macaristan’daki yarışın son bölümünde iyi bir tempoya sahip olmasına rağmen Alpine pilotu Fernando Alonso’yu geçmekte zorlandı ve arkasında oldukça zaman harcadı. İspanyol pilot, takım arkadaşı Esteban Ocon’un galibiyeti kazanabilmesi için tüm gücüyle Hamilton’a karşı savunma yapıyordu.

Yarışın ilerleyen dakikalarında Hamilton, Alonso’yu geçmeyi başardı ama takım radyosu üzerinden Alonso’nun sert savunması hakkında şikayet etti. Fakat, yarışın ardından yaşananlara tekrar dönüp bakan Hamilton, bu mücadele hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Fernando Alonso, Alpine A521, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fernando Alonso, Alpine A521, Lewis Hamilton, Mercedes W12
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

RacingNews365.com’a verdiği demeçte Hamilton, “Şimdi yarışa dönüp baktığımda, bence [bu mücadele] harikaydı. Gerçekten mükemmeldi.”

“Diğer araçların da [bizi] daha yakından takip edebilmesini isterdim. Önümüzdeki sene araçların nasıl olacağı konusunda çok heyecanlıyım çünkü belki bu pistte geçiş yapmanın zorluğunu sona erdirir.”

“Burası, genel anlamda birini geçmenin ve takip etmenin, özellikle de son sektörde, çok zor olduğu bir pist. Fakat harika tekerlek tekerleğe mücadeleler yaşadım ve demek istediğim gerçekten en azından bir kere tekerlek tekerleğe geldik."

“Bu konuda çok fazla diyebileceğim bir şey yok. 2 kez dünya şampiyonu olmuş bir pilota karşı yarışıyorsanız o, muhtemelen mücadele etmesi çok zor olan ama aynı zamanda adil sürüş yapan bir pilottur."

“Ancak bugün, [Alonso’nun savunması] biraz limitlerin üzerindeydi diyebilirim.” dedi.

Yine de Hamilton, Alonso’nun neden takımını desteklemek için bu kadar çabaladığını da anladığını ve kendinin de onun yerinde olsa aynı şeyi yapacağını dile getirdi.

Britanyalı pilot, “Bunu kesinlikle anlıyorum ve ben de takımın için aynı şeyi yapardım.” diye ekledi.

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