Hamilton, Alonso ile fotoğrafını paylaşmasına açıklık getirdi

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Pek olaylı geçmeyen Meksika yarış hafta sonu, iki eski takım arkadaşı Fernando Alonso ve Lewis Hamilton'ın arasındaki 15 senelik çekişmenin yeniden alevlenmesine sahne oldu.

Der Telgraaf'a röportaj veren Alonso, son şampiyon Max Verstappen'i övmüş ve Hollandalı pilotun iki şampiyonluğunun Lewis Hamilton'ın şampiyonluklarına göre daha değerli olduğunu savunmuştu.

O günün ardından bu konuyu kendi açısından kapatan ve kötü yorumlara mesafeli yaklaşan İspanyol pilot, Twitter hesabından da konuyu açıklığa kavuşturmuş ve her şampiyonluğun "inanılmaz, hak edilmiş ve ilham verici" olduğunu söylemişti.

Sessiz kalmayan Hamilton ise Twitter hesabından ikisinin bir fotoğrafını paylaşarak cevap verdi. Fotoğraf, Hamilton'ın çaylak sezonunda galibiyete ulaştığı ve podyumda elini ikinci sıradaki Alonso'nun omzuna koyduğu 2007 ABD GP'sinden.

Fotoğrafın açıklamasında ise sadece "başparmak yukarı" simgesi yer aldı.

Hamilton'ın amacı geçmiş yıllarda kazandıkları başarıları hatırlatmaktı; ikili yıllar boyunca birçok kez tekerlek tekerleğe mücadeleye girişti ve her iki isim de tüm zamanların en iyi pilotlarından kabul edilmekte.

Yarışın ardından paylaştığı tweet ile ilgili konuşan Hamilton, "Kendisine karşı tek cevabım başparmaklarımı yukarı kaldırmak."

"Bu konuda söyleyecek pek bir şeyim yok. Dürüst olmak gerekirse beni biraz kıkırdatıyor ama yıllar boyunca gerçekten saygılı olmaya çalıştım, örneğin bana karşı en iyi yarışmış en iyi pilotun kim olduğunu sorduğunuzda övgüde bulundum."

"Dolayısıyla bu tür yorumları görmek kesinlikle ilginç, ancak gerçekten önemli değil -bu yüzden sadece başparmaklarımı yukarı kaldırıyorum." dedi.