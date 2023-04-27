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Hamilton: "Allison, Mercedes'i güçlendirecek"

Lewis Hamilton, James Allison'ın dönüşünün Mercedes'i daha güçlü hale getireceğini söyledi.

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Hamilton: "Allison, Mercedes'i güçlendirecek"

Mercedes'te CTO görevi üstlenen ve araç gelişimine pek odaklanmayan James Allison, son iki yıldaki zorlukların ardından teknik direktörlük görevine geri döndü.

Bakü öncesi konuşan Hamilton'a Allison'ın dönüşü soruldu ve İngiliz pilot şöyle yanıt verdi: "James her zaman takımın içerisindeydi. Sadece son yıllarda diğer projelere daha fazla önem veriyordu. Şimdi eski görevine dönmesi ve Mike Elliott ile birlikte çalışacak olması takımı daha da güçlü kılacak."

"James son derece deneyimli bir mühendis ve geri dönüşü, takımımızın sadece pist üstünde değil, pist dışında karşılaştığı zorlukların da üstesinden gelmesine yardımcı olacak."

Hamilton sonrasında Bakü hakkında şunları dile getirdi: "Tekrar ilk üç için savaşabileceğimize eminim."

"Takım perde arkasında harika bir iş çıkardı ve Avustralya'daki yarış bizim için harika geçti. Fakat bu sonucu almak için çok çalışmamız gerekti."

"Rakiplerimiz çok hızlı olduğu için bunu tekrar yapmak kolay olmayacak fakat umarım iyi bir sonuç elde etmeyi başarabiliriz."

"Hafta sonu formatı değiştiği için sezonun en heyecanlı yarışlarından birine tanık olabiliriz. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz fakat bu değişiklik gerçekten hoşuma gitti."

"Herkes için daha da zor olacak ama hepimiz eşit durumdayız. Bakü yeni formatı denemek için çok iyi bir yer çünkü burada geçiş yapabiliyorsunuz. Bu pistteki yarışlar her zaman çok ilginç oluyor."

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