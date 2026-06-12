Hamilton: "Aracımla ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum"

Lewis Hamilton, hafta sonunun ilk antrenman seansında piste çıkmayarak aracını Ferrari'nin genç sürücüsü Dino Beganovic'e devretti. Bu uygulama, takımların sezon boyunca yerine getirmek zorunda olduğu dört zorunlu çaylak sürüşünden biri kapsamında gerçekleştirildi.

Yedi kez dünya şampiyonu pilot, ikinci antrenman seansı ile yeniden direksiyon başına geçti ancak takım arkadaşı Charles Leclerc'in temposuna yaklaşamadı.

Hamilton, ikinci antrenman seansının zirvesinde yer alan Lando Norris hariç, ilk seansı kaçıran pilotların günün ilerleyen bölümünde takım arkadaşlarının gerisinde kaldığına dikkat çekti.

Hamilton şu ifadeleri kullandı: "Sadece ikinci antrenman seansına katıldım, bu yüzden alışılmadık bir durumdu. Çoğu sürücü, belki Lando hariç, ilk seansı kaçıranlar ikinci seansta takım arkadaşlarının oldukça gerisinde kaldı."

"Bu nesil araçlarda hissettiğim en düşük yol tutuşuydu. Hava çok sıcak olduğu için lastikler yalnızca bir tur dayanıyor."

"Aracımla ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum, umarım yarın daha iyi bir gün olur."