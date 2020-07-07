Hamilton: "Albon'la aramızda düşmanlık yok"

İki pilot, geçen senenin sondan ikinci yarışı olan Brezilya'da Albon'un geçmeye çalıştığı esnada temas yaşamıştı. Çok benzer durum dünkü Avusturya yarışında da yaşandı. Her iki olayda da Albon spin atıp podyum şansını kaybederken Hamilton 5 sn cezası aldı ve pozisyon kaybetti.

Hamilton, iki olaydaki koşulların farklı olduğunu, Brezilya'daki kazadaki sorumluluğu kabullendiğini ancak Avusturya'daki durumun farklı olduğunu söyledi.

Hamilton, "Öncelikle Alex'e büyük saygı duyuyorum. O çok yetenekli genç bir adam ve ona karşı hiçbir şekilde bir düşmanlığım ya da kötü düşüncem yok."

"Brezilya'da doğrudan ona doğru gittiğimi gördü. Orada bütün kalbimle benim hatamdı ve onurlu bir şekilde bu durumla yüzleşmeye çalıştım. Ancak bugünkü olay bana göre yarış kazasıydı."

"Çok daha iyi lastiklere sahipti. Açıkçası viraja pozisyonumu savunmak için iç tarafı kapatarak girdim. Virajı normal bir şekilde aldım. Virajı dönebilmek için direksiyonu tam olarak içe kırdım."

"O virajı dönerken pist şartları değişiyor. Bu yüzden birçok pilot orada önden kayma sorunu yaşar. Orada tekrar hızımı yükseltmedim. Hızımı düşürmeye devam ettim. Ancak o daha fazla yol tutuşuna sahip olduğu için gaza bastı."

"Solunda bir araçlık kadar daha yeri vardı. Sonunda temas ettik. Temas yaşamamız talihsizlik oldu. Asla hiç kimseyle temas yaşamak istemem."

"Talihsiz bir durum olduğunu düşünüyorum ancak hakemlerin kararına saygı duymalıyım. Bu konuda aksini söyleyemem." dedi.

Hamilton, ilk röportajında kendisinin de hatasının olabileceğini söylemişti ancak olayın tekrarını izlediğinde düşüncesinin değiştiğini söyledi.

Hamilton, "Kazayı izlemeden önce Alex'ten röportajda özür diledim. Olayın sıcaklığında her zaman her şeyi bilemiyorsunuz. Doğrudan bir sonuca varmak istemedim. Açıkçası sonrasında görüntü tekrarını izlediğimde, bunun yarış kazası olduğunu gördüm." dedi.

FIA Yarış Direktörü Michael Masi ise hakemlerin olayı incelediklerinde kazaya sebebiyet verme sonucuna vardıklarını söyledi.

Masi, "Hakemler olayı incelediğinde, Alex'in dış tarafta bir momentum kazandığını gördüler. Onların açıklamasından anladığım kadarıyla temas noktası Lewis'in ön Alex'in arka lastiği olduğu için, bunu bir yarış kazası olarak görmediler."

"Alex'in pist sınırında olduğunu, bu yüzden hemen hemen geçiş manevrasını tamamladığını düşündüler. Bu konuda ekleyecekleri başka bir şey yoktu. Kazaya sebebiyet veren oldukça basit bir pilot hatasıydı." dedi.