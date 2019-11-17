Hamilton, Albon'dan özür diledi

Çaylak Albon, Ferrari’lerin temas yaşamasından sonra güvenlik aracının piste girmesi ve Hamilton’ın pite gelmesiyle 2. sıraya yükselmişti.

Hamilton, bitime iki tur kala Albon’a atak yaptı ancak ikili temas yaşadı ve Albon spin atıp yarışı 14. sırada tamamladı. Hamilton ise üçüncü sırada kaldı.

Yarış kontrol, kazanın yarış sonrasında inceleneceğini açıkladı ve Hamilton, hakemler tarafından çağrıldı. Daha sonra Hamilton’ın 5 saniye cezası aldığı açıklandı ve İngiliz sürücü böylece yarışı 7. sıraya gerilemiş oldu.

Yarıştan sonra Hamilton, “Albon’dan çok özür diliyorum. Geçiş için hamle yaptım, boşluk vardı ancak son anda boşluk kapandı.”

“Tamamen benim hatam.”

“Yarışta her şeyimi verdim. Çokça risk aldım.”

“Virajlarda Red Bull’lara ayak uydurabiliyordum, ancak düzlüklerde bizden daha iyilerdi. Yapabileceğimiz bir şey yoktu.”

“Gasly de harika bir iş yaptı. Son düzlükte aracını konumlandırma şekli çok adildi.” şeklinde konuştu.