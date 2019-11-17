Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Hamilton, Albon'dan özür diledi

paylaşım
yorumlar
Hamilton, Albon'dan özür diledi
Çeviren: Cem Özel, Editör
17 Kas 2019 20:04

Lewis Hamilton, Brezilya Grand Prix’sinin son turlarında temas yaşadığı Red Bull sürücüsü Alex Albon’dan özür diledi.

Çaylak Albon, Ferrari’lerin temas yaşamasından sonra güvenlik aracının piste girmesi ve Hamilton’ın pite gelmesiyle 2. sıraya yükselmişti.

Hamilton, bitime iki tur kala Albon’a atak yaptı ancak ikili temas yaşadı ve Albon spin atıp yarışı 14. sırada tamamladı. Hamilton ise üçüncü sırada kaldı.

Yarış kontrol, kazanın yarış sonrasında inceleneceğini açıkladı ve Hamilton, hakemler tarafından çağrıldı. Daha sonra Hamilton’ın 5 saniye cezası aldığı açıklandı ve İngiliz sürücü böylece yarışı 7. sıraya gerilemiş oldu.

Yarıştan sonra Hamilton, “Albon’dan çok özür diliyorum. Geçiş için hamle yaptım, boşluk vardı ancak son anda boşluk kapandı.”

“Tamamen benim hatam.”

“Yarışta her şeyimi verdim. Çokça risk aldım.”

“Virajlarda Red Bull’lara ayak uydurabiliyordum, ancak düzlüklerde bizden daha iyilerdi. Yapabileceğimiz bir şey yoktu.”

“Gasly de harika bir iş yaptı. Son düzlükte aracını konumlandırma şekli çok adildi.” şeklinde konuştu.

Sonraki haber
Video: Mercedes'in nefesi, Honda motorunu geçmeye yetmedi

Önceki haber

Video: Mercedes'in nefesi, Honda motorunu geçmeye yetmedi

Sonraki haber

Leclerc: "Vettel yeterli alana sahipti"

Leclerc: "Vettel yeterli alana sahipti"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

35dk
2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

2s
4
Formula 1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

1s
5
Formula 1

Villeneuve: "Verstappen şampiyon olmaya hazır, fakat söylediklerine dikkat etmeli"

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1
2s

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı
F1

Racing Point, Abu Dhabi test programını açıkladı

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı
F1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı
F1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor
F1

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.