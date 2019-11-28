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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Albon'dan özel olarak özür dilemiş

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Hamilton, Albon'dan özel olarak özür dilemiş
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
28 Kas 2019 14:15

Alex Albon, Abu Dhabi'de perşembe günü katıldığı basın toplantısında Lewis Hamilton'ın Brezilya'da yaşanan temas nedeniyle kendisinden özel olarak özür dilediğini söyledi.

Brezilya'da F1'deki ilk podyumuna doğru giden Albon, yarışın sondan bir önceki turunda Hamilton'la yaşadığı temas nedeniyle spin atmıştı.

Daha yeni lastiklere sahip olan Hamilton, Albon'a atak yaptığı esnada temas edince Albon spin atmaktan kurtulamadı. Yarışın ardından Hamilton kazadaki sorumluluğu üstlendi ve bu olay nedeniyle ceza alarak podyumu kaybetti.

Albon, podyuma çıkamamasının acı verici olduğunu kabul etti ancak Hamilton'ın yarıştan sonraki özründen dolayı mutlu olduğunu, Hamilton'ın daha sonra da konuyla alakalı iletişime geçtiğini söyledi.

Albon, "Podyuma çıkamamak tabii ki acı verici ancak gelecekte daha fazla fırsatım olacaktır. Lewis bu konuda çok iyi cevap verdi."

"Bana mesaj gönderdi ve konuyla alakalı çok üzgün olduğunu belirtti." dedi.

Motorsport.com'un Hamilton'ın bu kadar hızlı bir şekilde suçu üstlenmesine şaşırıp şaşırmadığını sorması üzerine Albon, "Evet, şaşırdım. Farklı koşullar vardı ve yaşananlarla alakalı tamamen Lewis'i suçlamıyorum."

"Benim de kazayı engelleyebileceğim yollar vardı. İlk başta, olanlara şaşırdım ancak orada olabilecek şeylerden birisiydi."

"Bu tür şeyler her zaman olmaz ancak o virajda ya da birinci virajda bu tür şeyler olabilir."

"Geçiş konusunda biraz aceleci olması nedeniyle oldu ancak olabilecek bir şeydi. Artık hepsi geride kaldı." dedi.

Albon, yarıştan sonra yaptığı açıklamada o virajı dönerken Hamilton'ı görüntü açısından kaybettiğini ve dönerken Hamilton'ın yanında olmamasını umduğunu söylemişti.

Abu Dhabi'de neleri farklı yapabileceğinin sorulması üzerine Albon, "Karışık bir konu. O virajda aşırı savunma yapıyorsanız, 1. viraja girerken olduğundan daha çok açılırsınız."

"O tip virajlarda çok zaman kaybetmek istemezsiniz. Aracınız daha iyi hıza sahipse ve her yerde aşırı savunma yapıyorsanız, o zaman geçilirsiniz."

"Orada pozisyonumu savunabilirsem, farkı açabileceğimi düşündüm bu yüzden biraz genişten döndüm."

"O an olayın heyecanında bunlar yaşandı. Tabii ki temas olmamasını tercih ederdim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon , Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
18 Saat
:
03 Dakika
:
46 Saniye
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