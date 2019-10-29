Hamilton, Albon'a destek verdi

Bu yıl Toro Rosso ile F1'e adım atan Alex Albon, yaz arasından sonra Pierre Gasly'nin yerine Red Bull'a geçmişti.

Takım 2020 yılında kiminle yarışacağına karar vermeden önce elindeki seçenekleri değerlendirmek istiyor ancak koltuk için en iyi adayın Albon olduğu ortaya çıktı.

23 yaşındaki sürücü, Red Bull'la altı yarışa çıktı ve en iyi sonucu Japonya'daki dördüncülüğüydü.

Son yarışlarda kazalar yapmış olmasına rağmen Albon, Meksika GP'de Hamilton'ı etkiledi.

Bir noktada önünde yer alan Albon hakkındaki görüşü sorulduğunda Hamilton, “Belli ki bir süre önümdeydi ve sonra piste girdi, değil mi? Çok iyi sürüyordu, herhangi bir şey ya da çok fazla hata yapmıyordu."

"Bence bu yıl bu kadar çok insan tarafından konuşulan böyle bir sürücüye karşı yarışmak büyük bir mücadele. Ayrıca bu kadar genç yaşta, hayatında yaşadığı tüm bu zorluklarla birlikte bunu başarmak çok önemli. Tüm sıkıntılarla birlikte çok ilginç bir hayat hikayesi var."

"Oturmak ve onu seyretmek güzeldi. Çok erken pite girdi. Nedenini tam olarak bilmiyorum. Belki de çift pit stop stratejisi izledi bilmiyorum. Ondan sonra bir daha onu göremedim. Ama onun önünde parlak bir gelecek var."

"Umarım Red Bull kendisine uzun yıllar destek verir. Bu çok önemli çünkü iyi bir iş yapmadıkları zaman sürücüleri oldukça çabuk göderiyorlar. Onun için en iyisini umuyorum." dedi.