Hamilton, aksesuar yasağına uymayı planlamıyor

Haberi dinle

Yeni FIA yarış direktörü Niels Wittich, sürücülerin kokpitte aksesuar takmasını ya da onaylanmamış iç çamaşırı giymelerini yasaklayarak Uluslararası Spor Kuralları'na uyulmasını istedi.

Bu konuda birkaç yarış hafta sonu boyunca tartışıldı fakat alyansların ayrı bir tartışma konusu olmasıyla birlikte tepkiler Miami'de tavan yaptı.

Wittich'in takımlara gönderdiği notlar aracılığıyla sürücülere, saatlerin de yasaklar kapsamında olduğu söylendi.

Hamilton, cuma günü piste üç tane saat ve bir dizi aksesuar takmış halde gelerek bu konuya dikkat çekti.

Hamilton'a, kendi kendine çıkaramayacağını söylediği aksesuarları çıkarması için, iki yarışlık muafiyet verildi.

Aksesuar tartışması, cumartesi günü Esteban Ocon'un 3. antrenmanda büyük bir kaza yapması ve Carlos Sainz'in ikinci antrenmanda aynı beton bariyerlere çarpmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

Ocon, korumasız bariyerin cuma günü pilotlar brifinginde tartışıldığını fakat bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.

Aksesuar hakkındaki tartışma ile, pistin o alanını Tecpro ile değiştirmek için yapılan özel isteğe yanıt verilmemesi arasındaki bariz tutarsızlık, sürücülerin dikkatini çekti.

Jewellery of Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, bariyer hakkında şunları söyledi: "Aksesuar hakkında bana güvenliğin her şey olduğunu söylüyorlardı. Ben de 'Son 16 yıldır ne oldu? 16 yıldır aksesuar takıyorum. O zamanlar güvenlik bir mesele değil miydi?' dedim."

"Yeni pistlere geldiğimizde en iyi işi yapıyorlar. Bence, tüm yeni pistlerde güvenlik konusunda harika bir iş yaptılar. Her virajı ve nerede Tecpro gerekeceğini bilemiyorsunuz ama pist güvenliği harika."

"Bu yüzden, bunun geliştirilebilecek bir alan olduğunu bu hafta sonunu tecrübe ettikten sonra bilebiliriz. Fakat bu aldığımız derslerin bir parçası."

Motorsport.com tarafından Monako'da burun piercingini çıkartıp çıkartmayacağı sorulan Hamilton, açıkça "hayır" cevabını verdi.

Hamilton şunları ekledi: "Burada muafiyetim var ve yılın kalanında da muafiyetim olacak. Alyanslara izin veriliyor."

Tartışmanın Monako'da devam edip etmeyeceği sorulan İngiliz: "Elbette. Bir sonraki sefer dört tane saat takacağım."

Mercedes takım patronu Toto Wolff, aksesuar yasağının Hamilton ve FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem arasında doğrudan bir tartışma konusu olduğunu söyledi.

Wolff, "Bence Lewis ve Mohammed arasına bir görüşme olması gerekiyordu."

"Kuralların, sürücüleri korumak için var olduğu açık. Fakat diğer yandan, çeşitlilik ve kendini ifade etme olasılığını korumamız gerekiyor."

"Bunun Lewis için önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden eminim iyi bir sonuca varacaklardır." dedi.