Hamilton: "Aksesuar gibi küçük bir meseleyi tartışmak çok saçma"

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Yeni F1 yarış direktörü Niels Wittich, Avustralya GP'si öncesinde pilotlara verdiği bir brifing esnasında FIA yönetmelikleri gereğince araçta herhangi bir aksesuar takılmasının yasak olduğunu hatırlattı. Wittich ayrıca, pilotların giyeceği iç çamaşırlarının, eldivenlerin ve çorapların da FIA yönetmeliklerine uygun olması gerektiği de belirtildi.

Bu konu, bu hafta sonu itibariyle, mücevher ve iç çamaşırıyla ilgili kontrolleri içeren güncellenmiş bir inceleme politikasıyla ilgili bir belgenin yayınlanmasından sonra yeniden gündeme geldi.

Wittich, aleve dayanıklı giysilerin altına mücevher takmanın "risk teşkil ettiğini", çünkü "mücevher gibi metalik nesnelerin ciltle temas halinde ısı iletimi korumasını azaltabileceğini ve dolayısıyla yangın durumunda yanık yaralanmalarının önlenmesinin riske girebileceğini" belirtti.

Fakat Cuma günü basın toplantısına üç kol saati ve çok sayıda aksesuar ile katılan ve "daha fazlasını taşıyamam" diyerek durumu alaya alan Lewis Hamilton bu konuyu konuşmanın bir "geri adım" olduğunu ve "gereksiz bir tartışmaya" yol açabileceğini söyledi.

Hamilton, "Spor olarak atmamız gereken adımları ve odaklanmamız gereken daha önemli konuları düşünürseniz, bu neredeyse bir geri adım denebilir."

"Çok büyük adımlar attığımızı düşünüyorum fakat bu çok küçük bir şey." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton, taktığı iki aksesuarın çıkarılamayacak durumda olduğunu, ancak bunların platin olduklarını ve önceki MRI taramalarında bir sorun görülmediğini açıkladı.

Mercedes pilotu, sürücüler ve FIA ​​arasında bir anlaşmazlık olması durumunda bu hafta sonu koltuğunu başka birinin almasına izin vermek zorunda kalabileceği olası olmayan bir senaryonun varlığını kabul etti.

Ancak Hamilton bu konuda pilotlardan da destek görmekte.

AlphaTauri'den Pierre Gasly "odaklanacak daha büyük şeyler var" dedi ve mücevher takmanın kişisel bir tercih olması gerektiğini söyledi. Gasly yine de, FIA'nın pilot güvenliğine önem vermesini takdir ediyor.

Gasly, “Bunun biraz kişisel olduğunu hissediyorum. Doğru hissettiren şeyi yapma özgürlüğüne sahip olmalıyız.” dedi.

Hamilton, araçta mücevher takmaya devam etmesine izin veren ve böylece FIA'nın hissettiği güvenlik sorumluluğunu hafifleten bir feragatnameyi kolayca imzalayacağını söyleyerek kapanışı yaptı.

Hamilton, “Bu, bireysellikle, kim olduğunuzla ilgili bir mesele."

“[Bin Sulayem]'e uzlaşmak istediğime dair güven veren bir mesaj gönderdim.

"Bu konuda kavga etmek istemiyorum. Bu çok ama çok saçma." dedi.