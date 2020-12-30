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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, AIPS tarafından yılın en iyi ikinci sporcusu seçildi

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Hamilton, AIPS tarafından yılın en iyi ikinci sporcusu seçildi
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Uluslararası Spor Yazarları Birliği (AIPS) tarafından yapılan oylamada yılın erkek sporcusu ödülü Robert Lewandoski'ye giderken, Lewis Hamilton ikinci oldu.

Uluslararası Spor Basını Derneği AIPS, 2020 yılının en iyi sporcularını belirlemek için dünyanın dört bir yanındaki gazetecilerle geleneksel bir oylama yaptı.

Oylamaya 116 ülkeden toplam 422 gazeteci katıldı.

Yılın erkek sporcusu alanında 32 yaşındaki futbolcu Robert Lewandowski en çok oy alan isim oldu.

Polonyalı futbolcu, geçtiğimiz yıl harika bir performans sergiledi ve 47 maçta 55 gol atmayı başardı.

Lewandowski, oyların %16.32'sini alan isimdi ve yılın en iyi erkek sporcusu seçildi.

Listenin ikinci basamağında ise son yıllarda Formula 1'e damga vuran ve bu yıl yedinci şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçen Lewis Hamilton yer aldı.

Hamilton, bu başarısına rağmen oyların %14.38'ini alarak yılın en iyi ikinci sporcusu seçildi.

Rafael Nadal üçüncü olurken, LeBron James dördüncü, Armand Duplantis beşinci ve Cristiano Ronaldo altıncı oldu.

EN İYİ ERKEK SPORCU - İLK 10

1 - Lewandowski Robert - Futbol - 620 (%16,32)

2 - Hamilton Lewis - Formula 1- 546 (%14,38)

3 - Nadal Rafael - Tenis - 378 (% 9,95)

4 - James LeBron - Basketbol - 361 (%9,51)

5 - Duplantis Armand - Atletizm - 347 (%9,14)

6 - Ronaldo Cristiano - Futbol - 300 (%7,9)

7 - Djokovic Novak - Tenis - 280 (%7,37)

8 - Cheptegei Joshua - Atletizm - 181 (%4,77)

9 - Pogačar Tadej - Bisiklet - 179 (%4,71)

10 - Thiem Dominic - Tenis - 104 (% 2,74)

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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