Hamilton, Afrika ziyaretini "hayatının en güzel anlarından bazıları" olarak görüyor

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İngiliz pilot, bu yıl şimdiye kadar galibiyet alamadı ve Mercedes adına zorlu geçen sürecin ardından yaz tatili için Afrika'yı seçti.

Burada Namibya, Ruanda, Kenya ve Tanzanya gibi ülkeleri ziyaret eden Hamilton, sosyal medyadan aktif paylaşımlarda bulundu.

Her zaman Afrika'nın büyük destekçilerinden birisi olan Hamilton, geride kalan günleri "hayatının en güzel anları" olarak gördüğünü dile getirdi.

Hamilton, "Son iki haftada, hayatımın en güzel günlerinden bazılarını geçirdim. Artık bu yolculuktan önceki ben değilim, yaşadığım tüm güzellik, sevgi ve huzur beni tamamen değiştirdi."

"Hiçbir fotoğraf şu an hissettiklerimi ve söylemeye çalıştığım şeyleri anlatamaz. Sadece kelimelerin kifayetsiz kaldığını, duyguların çok derin olduğunu söyleyebilirim."

"Köklerim ve tarihimle bağlantı kurdum, atalarımın şimdi her zamankinden daha güçlü olduğunu hissediyorum."

"Namibya, Ruanda, Kenya ve Tanzanya'ya teşekkürler. Buradaki insanlara, doğaya ve vahşi yaşama minnettarım."

"Ziyaret ettiğimiz her güzel yerde hoş karşılandık. Bizi ailelerinin birer üyesiymiş gibi gördüler. Bu yolculukta bana eşlik eden kardeşlerime teşekkür ederim."

"Bunu sonsuza kadar hatırlayacağımızı biliyorum." dedi.