Hamilton: "Afrika GP'sini görmezden gelemeyiz"

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Formula 1'in Afrika'da bir Grand Prix düzenlemesi gerektiğini düşünüyor.



Hamilton, Afrika'nın genellikle dünya tarafından görmezden gelindiğini ifade ederek böyle bir organizasyonun kıtanın güzelliklerini ve potansiyelini dünya çapında tanıtma fırsatı sunacağını ifade etti.



Lewis Hamilton şunları söyledi: "Afrika'yı göz ardı etmeye devam edemeyiz."



"Dünyanın geri kalanı Afrika'dan sürekli bir şeyler alıyor ama kimse oraya bir şey vermiyor. Orada yapılması gereken çok iş var. Birçok insan Afrika'nın ne kadar güzel ve büyük bir yer olduğunu bilmiyor."



"Neden bu kıtada bir yarış düzenlemiyoruz?"



"Mevcut bahane hazır bir pistin olmaması ancak en azından Kyalami var."



"Afrika'da bir Grand Prix düzenlemek sadece bölgeyi tanıtmakla kalmaz, aynı zamanda orada ciddi değişimlere de öncülük edebilir."