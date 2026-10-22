Formula 1 Amerika GP

Hamilton, Afrika GP için emekliliğini erteleyebilir: "Orada yarışmak hayalimdi"

Lewis Hamilton, Formula 1'in Afrika'ya dönüşünün ardından orada yarışabilmek için kariyerini en azından bu hedef gerçekleşene kadar sürdürmek istediğini söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 22 Eki 2026 20:18

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Angela Weiss / AFP via Getty Images

Formula 1, geçen hafta Ruanda'nın ilk kez takvime katılmasıyla 2030'ların başında Afrika kıtasına geri döneceğini doğruladı.

Ruanda’nın takvime en erken 2030'da katılması durumunda Lewis Hamilton 45 yaşında olacak ve Formula 1’deki 24. sezonuna girecek.

Yedi kez dünya şampiyonu, bu hedefini gerçekleştirmeye kararlı olduğunu ve önümüzdeki yıllarda üst düzeyde yarışabilmek için çalışacağını belirtti.

Hamilton, "Çok uzun yıllardır Afrika'da bir yarış düzenlenmesi gerektiğini savunuyorum."

"Paydaşlarla sayısız toplantı yaptım, Stefano ile Londra'daki ofisinde ve yarış hafta sonlarında defalarca görüştüm, sürekli telefon görüşmeleri yaptık; neler olduğunu, nereye gidildiğini, kiminle görüşüldüğünü konuştuk. Afrika'daki farklı ülkelerin liderleriyle de pek çok toplantı ve telefon görüşmesi gerçekleştirdim."

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Bence Afrika bir Grand Prix'yi hak ediyor. Bu, yalnızca tek bir ülkeyle ilgili değil; kıtanın tamamıyla ilgili. Birbirinden güzel pek çok ülke ve çok sıcak insanlar var. Kültürleri son derece zengin. Bütün bunları dünyaya gösterebilmemiz önemli ve bunu motor sporları aracılığıyla yapabiliriz."

"Farklı ülkelere gidiyoruz ve insanlar daha önce fazla bilgi sahibi olmadıkları ülkeleri bir anda ekranlarında görüyor. Çocuklar bunları konuşuyor, okula gittiklerinde arkadaşlarıyla paylaşıyor. Bu nedenle Afrika Grand Prix'sinin gerçekleşmesini gerçekten çok istiyorum."

Hamilton, kıtadaki sorunların göz ardı edilmemesi gerektiğini de vurguladı. Afrika'nın tarihinin ve sömürgeciliğin etkilerinin daha iyi anlaşılması gerektiğini belirten İngiliz sürücü, insanların kıta hakkında kendilerini eğitmelerini istedi.

"Bugün dünyanın her yerinde sorunlar var. Pek çok haber gördüm ama bu konuya alçak gönüllülükle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bilmediğimiz çok şey var."

"İngiltere'de büyürken bize Afrika hakkında neredeyse hiçbir şey öğretmediler. Afrika'nın müfredatta yer alması gerekiyor. Oradaki pek çok sorunun kökeninde hâlâ sömürgecilik ve Batı'nın müdahaleleri bulunuyor."

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"İnsanları gördüğünüzde, bugün önde gelen markaların kullandığı pek çok tasarımın Afrika'dan geldiğini fark ediyorsunuz. Kıta aynı zamanda son derece zengin doğal kaynaklara sahip."

"Afrika'nın bir noktada birlik olmasını gerçekten umuyorum. Birlik olmaları hâlinde çok güçlü olacakları için bunun gerçekleşmesini istemeyen pek çok insan bulunduğunu biliyorum. Ancak bir gün bunun mümkün olacağına dair umudumu koruyorum."

"Afrika'ya gitmek, orada yaşananları görmezden gelmek anlamına gelmemeli. Umarım daha fazla insan kendisini kıtada yaşananlar ve yüzlerce yıldır yaşanmış olanlar konusunda bilgilendirir. Bunun önemli tartışmaları başlatmasını istiyorum."

"Son olarak Kongo'nun, Sudan'ın, Suriye'nin ve Filistin'in özgür olması için çaba göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir noktada barışın sağlanmasını umuyorum."

"Artık daha uzun süre yarışmak zorunda kalacağım çünkü Afrika'da bir yarışımız olacak. Orada yarışabilmek benim hayalimdi. Önümüzdeki yıl da iyi sonuçlar almaya devam edebilirsem ve fiziksel olarak formda kalabilirsem mücadeleyi sürdüreceğim."

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- Motorsport.com Ekibi

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