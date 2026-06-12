Hamilton, ADUO kararı hakkında: "Red Bull’un zirvede olması büyük sürpriz"

Formula 1’in yönetim organı FIA, 2026 sezonunda devreye giren "Ek Geliştirme ve Güncelleme Fırsatları" (ADUO) sisteminin ilk incelemesini tamamladı ve güç ünitesi üreticilerini sırasıyla Red Bull, Mercedes, Ferrari, Audi ve Honda olarak listeledi.

Bu sıralama, Ford ortaklığıyla ilk kez üretici konumunda olan Red Bull'un motorunu daha fazla geliştirmesine izin verilmeyeceği anlamına gelirken; rakipleri Mercedes ve Ferrari'ye ise performans artırıcı güncellemeler yapma hakkı tanıyor.

FIA’nın bu analizine sert şekilde itiraz eden ve federasyonla kapalı kapılar ardında görüşmeler yürüten Red Bull’un ardından, Monako'da Ferrari ile ikinci podyumuna ulaşan Lewis Hamilton da konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Barselona'da basının sorularını yanıtlayan Hamilton, Red Bull'un motor performansında referans noktası olarak kabul edilmesinin şaşırtıcı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu karar kesinlikle büyük bir sürpriz, çünkü pistte Red Bull ve Mercedes motorları birbirine çok ama çok yakın.”

“Red Bull kendi motoruyla inanılmaz bir iş çıkardı, ancak Mercedes de aynı şekilde harika bir iş başardı. Hatta Mercedes'ten Red Bull'a geçen çalışanlar olduğunu da duymuştum.”

“Yeni bir motor üreticisi olarak bu kadar kısa bir süre içinde hiç kimsenin yapabileceklerini düşünmediği bir şeyi başardılar, haklarını teslim etmek gerek.”

“Mercedes’in hâlâ çok iyi, hatta belki de Red Bull kadar iyi bir motoru var; aralarındaki mücadele gerçekten çok yakın."