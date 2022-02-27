Hamilton: "Abu Dhabi'de yaşananları tarihe gömdüm"

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Lewis Hamilton kış arasında telefondan ve Formula 1 gündeminden uzak durması sayesinde ailesiyle geçirdiği en iyi zamanları geçirdiğini ve Abu Dhabi'deki olaylı yarışı arkasında bırakmasını sağladığını söyledi.

Yedi kez dünya şampiyonu Abu Dhabi'de son tur şampiyonluğu kaybetmesinin ardından derin bir sessizliğe gömülmüş, bu sessizlik Formula 1 camiasında "emekliliğin habercisi" olarak yorumlanmıştı.

Hamilton sessizliğe gömülmeden önce yaptığı son açıklamada -o anın da öfkesiyle- yarışın manipüle edildiğini söylemişti.

Sonrasında Abu Dhabi yarışıyla ilgili uzun süreli bir soruşturma yapıldı ve sonuç olarak yarış direktörü Michael Masi görevden alındı, ayrıca yarışın son turlarında tam olarak ne olduğuna dair bir rapor da yayınlanacak.

Fakat FIA'nın sporda yeniden yapılanmaya gittiği günlerde, Hamilton vaktini ailesiyle geçirdiğini ve Formula 1'den kendini tamamen izole ettiğini söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Hamilton RacingNews365.com'a yaptığı açıklamada, "Yarış biter bitmez her şeyi tamamen kapattım. O zamandan beridir genelde kimseyle konuşmuyorum. Tüm tatil boyunca telefonumda değildim, sadece ailemle birlikteydim."

"Formula 1 konuşmak tamamen yasak değildi, fakat kimse bu konu hakkında konuşmak istemiyordu."

"Bu konuyu genelde babamla konuştum. Bu yolculuğa birlikte devam etmesek de birlikte başlamıştık.

"Tatilimin amacı daha çok içinde bulunduğum anı yaşamak ve yeni hatıralar edinmek içindi. Bazen işimize çok odaklanıyoruz ve böyle şeylerin önemini unutuyoruz."

"Çok iyi zaman geçirdim, onlarla birlikteyken yenilenmiş hissettim. Ailemle geçirdiğim en güzel zamanlardı."

Hamilton son olarak, Abu Dhabi'yi tarihin tozlu sayfalarına gömdüğünü belirtiyor.

"Geçen hafta ihtiyacım olan ve değinmek istediğim hemen hemen her şeyi ele aldığımı hissediyorum. Gerçekten ekleyecek başka bir şeyim yok" dedi.

"Şimdi sadece bu yeni aracın, yeni kuralların üstesinden gelmek ve bu takımı ileriye taşımak olan işime odaklanmak için buradayım.

"Geriye bakmanın ya da herhangi biri hakkında yorum yapmanın bir anlamı yok. Her şey bitti ve tarihin tozlu sayfalarına gömüldü."

FIA'nın raporu, Bahreyn GP'si hafta sonunda, (18 Mart) Cuma günü yayınlanacak – ancak tam olarak halka açıklanıp açıklanmayacağı henüz bilinmiyor.