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Formula 1 Haberler

Hamilton: "Abu Dhabi'de hissettiklerimi kelimelere dökemiyorum"

Lewis Hamilton, 2021 Abu Dhabi GP'de şampiyonluğu kaybetmesinin ardından bir süre yaşananlara inanamadığını ve öylece oturduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
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Hamilton: "Abu Dhabi'de hissettiklerimi kelimelere dökemiyorum"
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2021 sezonunun final yarışı, bir sezon boyunca süren şampiyonluk mücadelesinin son turda şekillenmesiyle tarihe geçen bir yarış oldu.

Hamilton yarış içerisinde yaşananlarla rekor olarak 8. dünya şampiyonluğuna doğru ilerliyordu ancak son anda alınan tartışmalı kararların ardından yeni lastiklere geçen Max Verstappen, Hamilton'ı geçerek ilk şampiyonluğunu kazandı.

Yarıştan sonra sessiz kalan ve bir dönem sosyal medya dahil olmak üzere gözlerden uzak kalmayı tercih eden Hamilton'ın spordan ayrılabileceği dahi iddia edilmişti.

Vanity Fair'e konuşan Hamilton, "Bazı şeylerin açılmaya başladığını görüyorsunuz. En kötü korkularım gerçek oldu. 'Beni bu şekilde aldatmalarının bir yolu yok. Hayatta olmaz. Bu olmayacak. Kesinlikle hayır.' diye düşünüyordum."

"O an sahip olduğum hisleri gerçekten kelimelere dökebilir miyim bilmiyorum. Orada olanlara inanamadan oturduğumu hatırlıyorum. O an kemerlerimi çıkarmam, araçtan çıkmam, bu şeyden tırmanmam gerektiğini fark ettim. O an gücü bulmam gerekiyordu. Hiç gücüm yoktu. Çok uzun zaman sonra en zor anlarımdan birisi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Erik Junius

Mercedes yaşananların hemen ardından Yarış Direktörü Michael Masi'nin kararını protesto etse de daha sonra şikayetini geri çekmişti. Hamilton ise güvenlik aracı sonrasında yaşananlarla alakalı sessiz kalmayı tercih etti. Hamilton, yarışta telsiz üzerinden mücadelenin manipüle edildiğini söylerken son röportajında ise bir şeylerin doğru olmadığını bildiğini söyledi.

Hamilton, "Ne olduğunu biliyordum. Ne tür kararların alındığını ve niçin alındığını biliyordum. Evet, bir şeylerin doğru olmadığını biliyordum."

"Bu yüzden tabii ki devam etmek isteyip istemediğimi sorguladım." dedi.

Yarışın ardından Hamilton, şampiyonluğu kazanan Verstappen'in elini üzgün olsa da sıkmıştı.

O anları anlatan Hamilton, "Babam beni kucakladı ve 'Seninle ne kadar gurur duyduğumu bilmeni istiyorum' dedi. Babamın beni bu şekilde kucaklaması şimdiye kadar yaşadığım en derin şeylerden birisiydi. Özellikle de büyürken bu tür şeyleri çok fazla yaşamadığınız için..." dedi.

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