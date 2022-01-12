Mercedes, FIA'dan Masi'yle yolların ayrılmasını mı istedi?

Mercedes takım patronu, şampiyonun belirlendiği final yarışının ardından Hamilton'ın, F1 ile ilgili "hayal kırıklığına" uğradığını söylemişti.

Lewis Hamilton, FIA yarış direktörü Michael Masi'nin, yarışı güvenlik aracı ardından son turda başlatırken kurallara uymaması üzerine, dünya şampiyonluğunu Max Verstappen'e kaybetti.

Mercedes'tekiler, bu olayın ardından Hamilton'ın yönetime karşı güvenini kaybettiğini söylüyorlar.

Takım, Hamilton'ın geleceğinin belirsizliği hakkında ise yorum yapmaktan kaçındı.

Takım ve Hamilton'ın, hemfikir durumda oldukları ve FIA'nın, Abu Dhabi yarışında gündeme gelen meseleleri almak için ne yapacağını görmeyi bekledikleri söyleniyor.

FIA, Yas Marina'da yaşanan olaylar için bir soruşturma başlattı ve Hamilton'ın mutsuzluğunun da güvenini kazanmanın zor bir görev olacağının da farkında.

Yeni başkan Mohammed Ben Sulayem, seçiminden beş gün sonra Hamilton ile iletişime geçtiğini söylemişti.

Ben Sulayem, "Henüz cevap vermek için %100 hazır olduğunu düşünmüyorum."

"Onu suçlayamayız. Durumunu anlıyorum." dedi.

Bazı F1 çalışanları, yönetimin, final yarışının ardından kendilerine duyulan güvenin yıkıldığını anlamadıklarından endişe duyuyor.

Abu Dhabi'nin ardından bir ay geçti ancak FIA, soruşturmanın sonuçları veya hangi meseleleri ele aldıkları konusunda soru sorulunca henüz bir cevap veremedi.

FIA, geçen hafta yapılan bir açıklamada Abu Dhabi'deki olayların, F1'in "imajını zedelediğini" ancak F1'deki takımların, sürücülerin ve taraftarların "birçok yanlış anlaşılmalara ve tepkilere yol açtığını" duyurdu.

FIA, soruşturma duyurulduğu sırada, "herhangi bir geri dönüş ve sonucun, 2022 sezonu başlamadan önce açıklanacağını" belirtmişti.

Sezon öncesi testlerinden ilk ikisi 23 Şubat'ta başlayacak. Açılış yarısı ise 18-20 Mart arasında gerçekleştirilecek.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Masi'nin geleceği ise yarışı yönetme şekli yüzünden şüpheli. Takımlar ve sürücüler, sezon boyunca birçok kez, kuralların tutarlılığı hakkında endişeleri olduklarını dile getirmişti.

Üst düzey yetkililerden biri BBC Sport'a, Mercedes'in, FIA ile karşılıklı anlaşmaya vardıktan sonra yarış sonuçlarına itirazlarını geri çektiklerini söyledi.

Bu anlaşmanın, Masi ve tek koltuklu yarışlardan sorumlu Nikolas Tombazis'in, 2022 sezonu için görevlerinden alınması üzerine olduğu söyleniyor.

Mercedes, böyle bir anlaşma yapıldığını reddetti ve FIA'nın, bu meseleyi ele alarak uygun bir hamle yapacaklarına dair onay vermeleriyle itirazlarını geri çektikleri konusunda ısrarcı oldu.

Wolff, geçtiğimiz ay, Mercedes'in "FIA'yı sorumlu tutacağını" söylemişti.

Bunu nasıl yapacaklarını açıklamadı ama takımların ve sürücülerin, "öz güven, güven ve inanç" meselelerinin üzerinde yönetim kuruluyla beraber çalışması gerektiğini, böylece "karar alma konusunda daha güçlü bir ilerleme" kaydedeceklerini söyledi.

Birkaç yetkili, Masi'nin, yarış direktörü olarak görevini koruyamayacağını söylerken, bazıları da FIA'nın zor bir durumda olduğunu çünkü yerine gelecek birinin olmadığını söylediler.