Önceki / Rakipleri, Ferrari'nin SF21 ile test yapmasını neden engelledi? Sonraki / Marko, Ferrari'nin 2022'de "birkaç zafer almasını" bekliyorFormula 1 Haberler
Hamilton, Abu Dhabi GP'den sonra ilk kez kamera karşısında
Ekleyen: Kemal Şengül , Şef Editör
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Çin Yeni Yılını kutlamak adına yeniden kamera karşısına geçti.
Haberi dinle
İngiliz pilot, Abu Dhabi Grand Prix'sinde yaşananların ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapmayı bırakmış ve o günden bu yana kimseye röportaj vermemişti.
Hatta Hamilton, çeşitli ödül törenlerinde de yer almadı. Hal böyle olunca emekli olacağı spekülasyonları çıktı.
Bununla beraber 31 Ocak Çin Yeni Yılı öncesinde, Weibo'da Lewis'in yer aldığı yeni bir video yayınlandı. Mercedes tarafından yayınlanan videoda Hamilton, yeni takım arkadaşı George Russell ile beraber takım adına Çin halkının özel gününü kutluyor.
Böylelikle Hamilton, Abu Dhabi'den sonra ilk kez gerçek anlamda görülmüş oldu.
İşte o video:
paylaşım
yorumlar
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
Önceki haber
Rakipleri, Ferrari'nin SF21 ile test yapmasını neden engelledi?
Sonraki haber
Marko, Ferrari'nin 2022'de "birkaç zafer almasını" bekliyor
Yorumları görüntüle
Hamilton, Abu Dhabi GP'den sonra ilk kez kamera karşısında
paylaşım
yorumlar