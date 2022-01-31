Hamilton, Abu Dhabi GP'den sonra ilk kez kamera karşısında

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İngiliz pilot, Abu Dhabi Grand Prix'sinde yaşananların ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapmayı bırakmış ve o günden bu yana kimseye röportaj vermemişti.

Hatta Hamilton, çeşitli ödül törenlerinde de yer almadı. Hal böyle olunca emekli olacağı spekülasyonları çıktı.

Bununla beraber 31 Ocak Çin Yeni Yılı öncesinde, Weibo'da Lewis'in yer aldığı yeni bir video yayınlandı. Mercedes tarafından yayınlanan videoda Hamilton, yeni takım arkadaşı George Russell ile beraber takım adına Çin halkının özel gününü kutluyor.

Böylelikle Hamilton, Abu Dhabi'den sonra ilk kez gerçek anlamda görülmüş oldu.

İşte o video: