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Hamilton'dan uzun süre sonra ilk paylaşım: "Geri döndüm!"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Abu Dhabi GP'den sonra ilk paylaşımını yaptı.

Hamilton'dan uzun süre sonra ilk paylaşım: "Geri döndüm!"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Mercedes pilotu Lewis Hamilton Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından sessizliğe çekilmiş ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı bırakmıştı.

Aylardır Hamilton'ın emekli olacağı konuşuluyordu. Özellikle İngiliz basınında bu konuda pek çok haber çıksa da, Motorsport.com'un kaynakları Mercedes'in Hamilton'ın devam edeceği konusunda bilgilendirildiğini öğrenmişti.

İngiliz pilot, 2022'nin ilk testinin başlamasına yaklaşık 3 hafta kala sosyal medyaya geri döndü.

Hamilton, bir fotoğrafını paylaşıp "Gitmiştim. Şimdi geri döndüm!" ifadelerini kullandı.

Bu bir nevi Hamilton'ın geri dönüşünün kendi ağzından doğrulanması oldu.

İşte Hamilton'ın o paylaşımı:

 
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