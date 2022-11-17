Hamilton: "Abu Dhabi diğer takımlara daha iyi uyacak"

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Mercedes son yarışlarda çok iyi performans sergiledi ve uzun süredir beklediği zafere Brezilya GP'de ulaştı.

Lewis Hamilton, bu hafta yapılacak Abu Dhabi GP'de kazanma şanslarıyla ilgili şöyle dedi: "Henüz bir şey söylemek zor."

"Yas Marina'nın bizim için en uygun pist olduğunu düşünmüyoruz fakat bir yandan da aracı geliştirmeye devam ediyoruz."

"Hesaplamalarımıza göre Abu Dhabi, diğer takımlara daha uygun bir pist olacak. Bu yüzden ne durumda olacağımızı göreceğiz."

"Ancak yine de bir önceki yarıştan daha kötü bir performans göstermeyeceğimizi umuyorum."

Abu Dabi Grand Prix'si Lewis Hamilton'ın Mercedes ile 200. yarışı olacak. Aynı zamanda geçen yılki tartışmalı yarıştan bir yıl sonra buraya dönecek.

Ancak Mercedes sürücüsü konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı ve geçmişi düşünmemeye çalıştığını açıkça belirtti.

"Mercedes takımıyla bu kadar uzun süredir birlikte olduğum için çok gururluyum."

"Bu birbirimize olan bağlılığımızı gösteriyor. Önümüzdeki haftalarda sözleşmemi yenilemeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Geçen yılı pek düşünmüyorum, bu yüzden buradaki son yarış hakkında pek fazla düşüncem yok"

"Önceki yıllarda bu pistte pek çok harika deneyimler yaşadım. 2009'da düzenlenen ve lider giderken fren sorunu yaşadığım yarıştan bu yana hepsini hatırlıyorum."

"O yarıştaki yarış dışı kalma hissini hatırlıyorum, bu yüzden bu yarışla ilgili pek çok iyi ve kötü anım oldu."

"Ancak geçmişi düşünmemeye çalışıyorum, her şey geride kaldı. Şimdi önüme bakmaya ve mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum."

"Geçmişte neyi daha iyi yapabileceğimi hiç düşünmüyorum..."