Hamilton 92. zaferle Michael Schumacher'in yarış kazanma rekorunu kırdı!

Formula 1'in en çok yarış kazanma rekoru, 2006 Çin GP'den bu yana 91 yarış zaferi ile Michael Schumacher'de bulunuyordu.

Hamilton, Nürburgring'de gerçekleştirilen Eifel GP'yi kazanarak kariyerinin 91. yarış zaferini elde etmiş ve bu rekora ortak olmuştu.

Hamilton, pole pozisyonundan başladığı Portekiz GP'de geriye düşmesine rağmen kazanarak 92. yarış zaferini elde etti ve böylece Formula 1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotu olma rekorunu ele geçirdi.

Hamilton böylece bundan sonra kazanacağı her yarış ile rekorunu yeni bir seviyeye taşıyacak.

Daha önceden Schumacher'e ait en çok pole pozisyonu rekorunu kıran ve sürekli iyileştiren Hamilton, son olarak yine Schumacher'e ait en çok yarış kazanma rekorunu da kırmış oldu.

Hamilton, şampiyonada açık ara farkla lider durumda bulunuyor ve bir terslik olmazsa bu sene 7. şampiyonluğunu kazanacak ve böylece yine Schumacher'e ait 7 Formula 1 şampiyonluğu rekoruna ortak olacak.

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