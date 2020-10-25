Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Hamilton 92. zaferle Michael Schumacher'in yarış kazanma rekorunu kırdı!

paylaşım
yorumlar
Hamilton 92. zaferle Michael Schumacher'in yarış kazanma rekorunu kırdı!
Ekleyen:

Lewis Hamilton, 2020 Portekiz GP'yi kazanarak kariyerinin 92. yarış zaferini elde etti ve Formula 1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotu olma unvanını ele geçirdi.

Formula 1'in en çok yarış kazanma rekoru, 2006 Çin GP'den bu yana 91 yarış zaferi ile Michael Schumacher'de bulunuyordu.

Hamilton, Nürburgring'de gerçekleştirilen Eifel GP'yi kazanarak kariyerinin 91. yarış zaferini elde etmiş ve bu rekora ortak olmuştu.

Hamilton, pole pozisyonundan başladığı Portekiz GP'de geriye düşmesine rağmen kazanarak 92. yarış zaferini elde etti ve böylece Formula 1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotu olma rekorunu ele geçirdi.

Hamilton böylece bundan sonra kazanacağı her yarış ile rekorunu yeni bir seviyeye taşıyacak.

Daha önceden Schumacher'e ait en çok pole pozisyonu rekorunu kıran ve sürekli iyileştiren Hamilton, son olarak yine Schumacher'e ait en çok yarış kazanma rekorunu da kırmış oldu.

Hamilton, şampiyonada açık ara farkla lider durumda bulunuyor ve bir terslik olmazsa bu sene 7. şampiyonluğunu kazanacak ve böylece yine Schumacher'e ait 7 Formula 1 şampiyonluğu rekoruna ortak olacak.

En çok yarış kazanan 10 Formula 1 pilotu >>

Slider
Liste

Lewis Hamilton, 92 zafer

Lewis Hamilton, 92 zafer
1/10

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

.

Michael Schumacher, 91 zafer

Michael Schumacher, 91 zafer
2/10

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Sebastian Vettel, 53 zafer

Sebastian Vettel, 53 zafer
3/10

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alain Prost, 51 zafer

Alain Prost, 51 zafer
4/10

Fotoğraf: LAT Images

Ayrton Senna, 41 zafer

Ayrton Senna, 41 zafer
5/10

Fotoğraf: LAT Images

Fernando Alonso, 32 zafer

Fernando Alonso, 32 zafer
6/10

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Nigel Mansell, 31 zafer

Nigel Mansell, 31 zafer
7/10

Fotoğraf: LAT Images

Jackie Stewart, 27 zafer

Jackie Stewart, 27 zafer
8/10

Fotoğraf: LAT Images

Jim Clark, 25 zafer

Jim Clark, 25 zafer
9/10

Fotoğraf: David Phipps

Niki Lauda, 25 zafer

Niki Lauda, 25 zafer
10/10

Fotoğraf: Sutton Images

 

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!

Önceki haber

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!

Sonraki haber

Bottas: “Bugün neden yavaş kaldığımı bilmiyorum”

Bottas: “Bugün neden yavaş kaldığımı bilmiyorum”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Lewis Hamilton , Michael Schumacher
Takımlar Mercedes
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!

Hamilton 92. zaferle Michael Schumacher'in yarış kazanma rekorunu kırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton 92. zaferle Michael Schumacher'in yarış kazanma rekorunu kırdı!

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor
eSpor eSpor / Özel Haber

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

Vettel: "Leclerc farklı bir sınıfta"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Leclerc farklı bir sınıfta"

Bottas: “Bugün neden yavaş kaldığımı bilmiyorum”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: “Bugün neden yavaş kaldığımı bilmiyorum”

Portekiz GP: Hamilton, son saniye darbesi ile pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Portekiz GP: Hamilton, son saniye darbesi ile pole pozisyonunda!

Petrov'un babası öldürüldü, yarış hakemi görevi devredildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Petrov'un babası öldürüldü, yarış hakemi görevi devredildi

Verstappen: "İnsanlar telsiz konuşmamdan alındılarsa bu benim problemim değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "İnsanlar telsiz konuşmamdan alındılarsa bu benim problemim değil"

Son Haberler

Hamilton: "Bu başarıyı pistteki ve fabrikadaki herkese borçluyum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bu başarıyı pistteki ve fabrikadaki herkese borçluyum"

Bottas: “Bugün neden yavaş kaldığımı bilmiyorum”
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: “Bugün neden yavaş kaldığımı bilmiyorum”

Hamilton 92. zaferle Michael Schumacher'in yarış kazanma rekorunu kırdı!
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton 92. zaferle Michael Schumacher'in yarış kazanma rekorunu kırdı!

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!
F1 Formula 1 / Yarış raporu

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!

1s
2
Formula 1

Hamilton 92. zaferle Michael Schumacher'in yarış kazanma rekorunu kırdı!

1s
3
eSpor

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

4
Formula 1

Vettel: "Leclerc farklı bir sınıfta"

5
Formula 1

Bottas: “Bugün neden yavaş kaldığımı bilmiyorum”

10dk

Son Haberler

Hamilton: "Bu başarıyı pistteki ve fabrikadaki herkese borçluyum"
F1

Hamilton: "Bu başarıyı pistteki ve fabrikadaki herkese borçluyum"

Bottas: “Bugün neden yavaş kaldığımı bilmiyorum”
F1

Bottas: “Bugün neden yavaş kaldığımı bilmiyorum”

Hamilton 92. zaferle Michael Schumacher'in yarış kazanma rekorunu kırdı!
F1

Hamilton 92. zaferle Michael Schumacher'in yarış kazanma rekorunu kırdı!

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!
F1

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!

Canlı Anlatım: Portekiz GP
F1

Canlı Anlatım: Portekiz GP

Son Videolar

Portekiz GP: Yarış gridi 01:01
Formula 1

Portekiz GP: Yarış gridi

Portekiz Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

Portekiz Grand Prix'si Start Gridi

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak 02:39
Formula 1

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak

Red Bull RB16 ön kanadı 00:55
Formula 1

Red Bull RB16 ön kanadı

Grand Prix Greats – Portekiz GP'deki en iyi anlar 04:56
Formula 1

Grand Prix Greats – Portekiz GP'deki en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.