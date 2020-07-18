Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Yarış:
16 Saat
:
36 Dakika
:
13 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Hamilton: “90. pole pozisyonunu aklım almıyor!”

paylaşım
yorumlar
Hamilton: “90. pole pozisyonunu aklım almıyor!”
Ekleyen:
, Editör
18 Tem 2020 19:25

Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, Macaristan GP öncesinde aldığı 90. pole pozisyonunun, hayallerinin ötesinde olduğunu söyledi.

Hamilton, sıralama turlarının son seansında takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın 0.1 saniye önünde yer alarak pole pozisyonunu almayı başardı. İngiliz sürücü, üçüncü sırayı alan Lance Stroll’ün ise neredeyse 1 saniye önündeydi.

Sıralama turlarından sonra konuşan Hamilton, “Kendimi çimdiklemeliyim, çünkü bunu aklım almıyor!”

“Dürüst olmak gerekirse bu, oldukça mahcup edici. Çünkü harika bir insan grubuyla çalışıyorum. Onlar olmasaydı, bunu gerçekleştirme fırsatım olmazdı. Bu yüzden evde ve burada harika bir iş yapan herkese minnettarım.”

“Valtteri, durumu benim için zorlaştırdı. Bu yüzden turlarda mükemmel olmak gerekiyordu. Bunun gibi sıralama turları da, en çok eğlendiğim şeylerden biri.”

“Araca kesinlikle bağlıyım ve araç kesinlikle ray üzerindeymiş gibi gitmiyor.”

“Diğer araçlara göre öyle gidiyor gibi görünebilir, ancak bugün araca çok bağlandım ve raylardan çok da uzak değildim.” ifadelerini kullandı.

 

Sonraki haber
Macaristan'da en çok Mercedes motorlu araçlar gelişti

Önceki haber

Macaristan'da en çok Mercedes motorlu araçlar gelişti

Sonraki haber

Racing Point, yarışta takım emri vermeyi reddetmiyor

Racing Point, yarışta takım emri vermeyi reddetmiyor

Çok Okunanlar Bugün

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!
Formula 1 / Formula 1

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!

Wolff, Binotto hakkında sert yorumları sürdürdü: "Gülünç yorumlar yapıyor"
Formula 1 / Formula 1
2s

Wolff, Binotto hakkında sert yorumları sürdürdü: "Gülünç yorumlar yapıyor"

Hamilton: “90. pole pozisyonunu aklım almıyor!”
Formula 1 / Formula 1
1s

Hamilton: “90. pole pozisyonunu aklım almıyor!”

Verstappen: "Russell kendisine ve aracına odaklanmalı"
Formula 1 / Formula 1
2s

Verstappen: "Russell kendisine ve aracına odaklanmalı"

Vettel: “Ferrari, rakiplerine çok daha yakın”
Formula 1 / Formula 1

Vettel: “Ferrari, rakiplerine çok daha yakın”

Racing Point, yarışta takım emri vermeyi reddetmiyor
Formula 1 / Formula 1
28dk

Racing Point, yarışta takım emri vermeyi reddetmiyor

Macaristan'da en çok Mercedes motorlu araçlar gelişti
Formula 1 / Formula 1
1s

Macaristan'da en çok Mercedes motorlu araçlar gelişti

Takım arkadaşı mücadeleleri: Macaristan GP
Formula 1 / Formula 1
8dk

Takım arkadaşı mücadeleleri: Macaristan GP

Son Haberler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Macaristan GP
Formula 1 / Formula 1
8dk

Takım arkadaşı mücadeleleri: Macaristan GP

Racing Point, yarışta takım emri vermeyi reddetmiyor
Formula 1 / Formula 1
28dk

Racing Point, yarışta takım emri vermeyi reddetmiyor

Hamilton: “90. pole pozisyonunu aklım almıyor!”
Formula 1 / Formula 1
1s

Hamilton: “90. pole pozisyonunu aklım almıyor!”

Macaristan'da en çok Mercedes motorlu araçlar gelişti
Formula 1 / Formula 1
1s

Macaristan'da en çok Mercedes motorlu araçlar gelişti

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!

2
Formula 1

Wolff, Binotto hakkında sert yorumları sürdürdü: "Gülünç yorumlar yapıyor"

2s
3
Formula 1

Hamilton: “90. pole pozisyonunu aklım almıyor!”

1s
4
Formula 1

Verstappen: "Russell kendisine ve aracına odaklanmalı"

2s
5
Formula 1

Vettel: “Ferrari, rakiplerine çok daha yakın”

Son Videolar

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
3s

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Son Haberler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Macaristan GP
F1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Macaristan GP

Racing Point, yarışta takım emri vermeyi reddetmiyor
F1

Racing Point, yarışta takım emri vermeyi reddetmiyor

Hamilton: “90. pole pozisyonunu aklım almıyor!”
F1

Hamilton: “90. pole pozisyonunu aklım almıyor!”

Macaristan'da en çok Mercedes motorlu araçlar gelişti
F1

Macaristan'da en çok Mercedes motorlu araçlar gelişti

Wolff, Binotto hakkında sert yorumları sürdürdü: "Gülünç yorumlar yapıyor"
F1

Wolff, Binotto hakkında sert yorumları sürdürdü: "Gülünç yorumlar yapıyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.