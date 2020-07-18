Hamilton: “90. pole pozisyonunu aklım almıyor!”

Hamilton, sıralama turlarının son seansında takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın 0.1 saniye önünde yer alarak pole pozisyonunu almayı başardı. İngiliz sürücü, üçüncü sırayı alan Lance Stroll’ün ise neredeyse 1 saniye önündeydi.

Sıralama turlarından sonra konuşan Hamilton, “Kendimi çimdiklemeliyim, çünkü bunu aklım almıyor!”

“Dürüst olmak gerekirse bu, oldukça mahcup edici. Çünkü harika bir insan grubuyla çalışıyorum. Onlar olmasaydı, bunu gerçekleştirme fırsatım olmazdı. Bu yüzden evde ve burada harika bir iş yapan herkese minnettarım.”

“Valtteri, durumu benim için zorlaştırdı. Bu yüzden turlarda mükemmel olmak gerekiyordu. Bunun gibi sıralama turları da, en çok eğlendiğim şeylerden biri.”

“Araca kesinlikle bağlıyım ve araç kesinlikle ray üzerindeymiş gibi gitmiyor.”

“Diğer araçlara göre öyle gidiyor gibi görünebilir, ancak bugün araca çok bağlandım ve raylardan çok da uzak değildim.” ifadelerini kullandı.