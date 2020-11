Hamilton: "7 kez üst üste şampiyon olarak inanılmaz bir iş başardık"

Imola'ya 2006'dan beri yapılan ilk ziyarette Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, ikinci başladığı yarışta galibiyeti aldı ve bu sonuçla beraber Alman takım, yedinci kez üst üste markalar şampiyonu olmayı başardı.

Yarış sonrasında açıklamalarda bulunan İngiliz pilot, yarışını şu şekilde değerlendirdi: "Gördüğünüz gibi, gitmemiz gereken hızlarla vs. yorucu bir yarıştı. Kötü bir kalkış yapmıştım ve şu anda çok mutluluk verici; Çünkü şu anda ekibime bakıyorum, buradaki takıma, fabrikadaki tüm kadın ve erkekleri tanıyorum... Brackley ve Brixworth’dakiler, adı anılmayan kahramanlar, pes etmeden yolu açanlar onlar. Bizi yükseltmek ve ilerletmek için zorlamaya devam ediyorlar.

"İzleyenler buna alıştığımızı zannedebilirler ama bu takımla her zaman ilk seferki gibi, bence bu da takımın ruhundan kaynaklanıyor. O yüzden bunun bir parçası olduğum için, böyle bir rekoru kırmakta payım olduğu için herkese her zaman, her zaman minnettar kalacağım."

"Daha önce hiç bir takım bunu başaramadı, o yüzden takımımızda iyi bir liderimiz olduğunu anlayabilirsiniz. O yüzden Mercedes’e, PETRONAS’a ve onlar olmadan burada olamayacağımız tüm ortaklarımıza çok, çok teşekkür ediyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Markalar şampiyonasında yedi şampiyonluğu garantileyen Mercedes takımı, bir sonraki yarış olan Türkiye GP'sinde Lewis Hamilton'ın takım ile altıncı, toplamda da yedinci sürücüler şampiyonluğunu ilan edebilir.

Bu his hakkında konuşan Hamilton şu kelimeleri kullandı: "İnanılmaz. Arka arkaya senelerce bunu yapabilmemiz inanılmaz, çünkü çok iyi performansımız olmasına rağmen her hafta sonu bunu yapabilmek kolay değil."

"Takım, her hafta sonu aracı ayırıp tekrardan birleştirirken bile çok detaycı. 7 kez şampiyonluk, işte bunu bir gün torunlarıma anlatabileceğim."