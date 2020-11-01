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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Hamilton: "7 kez üst üste şampiyon olarak inanılmaz bir iş başardık"

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Hamilton: "7 kez üst üste şampiyon olarak inanılmaz bir iş başardık"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Efe Kahya, Editör

Emilia Romagna GP'sini kazanan ve Mercedes ile yedi kez üst üste markalar şampiyonu olan Lewis Hamilton, takım ile yaptıklarının inanılmaz bir his olduğunu söyledi.

Imola'ya 2006'dan beri yapılan ilk ziyarette Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, ikinci başladığı yarışta galibiyeti aldı ve bu sonuçla beraber Alman takım, yedinci kez üst üste markalar şampiyonu olmayı başardı.

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Yarış sonrasında açıklamalarda bulunan İngiliz pilot, yarışını şu şekilde değerlendirdi: "Gördüğünüz gibi, gitmemiz gereken hızlarla vs. yorucu bir yarıştı. Kötü bir kalkış yapmıştım ve şu anda çok mutluluk verici; Çünkü şu anda ekibime bakıyorum, buradaki takıma, fabrikadaki tüm kadın ve erkekleri tanıyorum... Brackley ve Brixworth’dakiler, adı anılmayan kahramanlar, pes etmeden yolu açanlar onlar. Bizi yükseltmek ve ilerletmek için zorlamaya devam ediyorlar. 

"İzleyenler buna alıştığımızı zannedebilirler ama bu takımla her zaman ilk seferki gibi, bence bu da takımın ruhundan kaynaklanıyor. O yüzden bunun bir parçası olduğum için, böyle bir rekoru kırmakta payım olduğu için herkese her zaman, her zaman minnettar kalacağım."

"Daha önce hiç bir takım bunu başaramadı, o yüzden takımımızda iyi bir liderimiz olduğunu anlayabilirsiniz. O yüzden Mercedes’e, PETRONAS’a ve onlar olmadan burada olamayacağımız tüm ortaklarımıza çok, çok teşekkür ediyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Markalar şampiyonasında yedi şampiyonluğu garantileyen Mercedes takımı, bir sonraki yarış olan Türkiye GP'sinde Lewis Hamilton'ın takım ile altıncı, toplamda da yedinci sürücüler şampiyonluğunu ilan edebilir. 

Bu his hakkında konuşan Hamilton şu kelimeleri kullandı: "İnanılmaz. Arka arkaya senelerce bunu yapabilmemiz inanılmaz, çünkü çok iyi performansımız olmasına rağmen her hafta sonu bunu yapabilmek kolay değil."

"Takım, her hafta sonu aracı ayırıp tekrardan birleştirirken bile çok detaycı. 7 kez şampiyonluk, işte bunu bir gün torunlarıma anlatabileceğim."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Memet Kağan Bilgili

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