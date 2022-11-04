Hamilton, 40 yaşından sonra yarışma konusunda neden fikir değiştirdi?

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Hamilton, 41 yaşında en az birkaç yıl daha yarışmaya devam etmeye hazırlanan Fernando Alonso'nun devam eden sözleşme uzatmalarını işaret ederek, griddeki en yaşlı sürücü olmak istemediği konusunda sık sık şaka yapardı.

Ancak daha ciddi olmak gerekirse, Hamilton her zaman tamamen tükenene kadar yarışmak istemediğini, daha zindeyken spordan ayrılmak ve enerjisini başka işlerde kullanmak istediğini dile getirdi. Motor sporlarında temsili geliştirmeye adanmış hayır kurumu Mission 44 ve aynı zamanda çeşitliliğe yardım etmeyi amaçlayan Mercedes ile ortaklaşa kurulan bir yardım kuruluşu olan Ignite, Hamilton'ın yarış sonrası hayatının odak noktası olacak ve pistteki başarılarının ötesinde devam eden bir mirasa sahip olmasını sağlayacak iki ilgi alanı.

Austin'de gerçekleştirilen seçili medya ile röportajında Hamilton, Mercedes ile çok senelik anlaşma imzalamak istediğini açığa çıkardı. Bu, Hamilton'ın daha uzun süre F1'de kalacağını ve daha önceki söylediklerinin aksine 40 yaşından sonra da F1'de olacağını işaret ediyor. Hamilton'ın mevcut anlaşması 2023 sonunda bitiyor. Bu, Hamilton'ın o zaman 38 yaşında olacağı manasına geliyor. Hamilton Mercedes ile 2 senelik anlaşma daha yaparsa, bu durumda bir daha anlaşma yapmasa bile emekli olduğunda 41 yaşına yaklaşmış olacak.

Peki Hamilton için ne değişti? Pistte yaptıklarının ötesinde bir etki yaratmaya bu kadar kararlı bir pilot, neden yarışmaya devam etmek istiyor?

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, on the podium Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Hamilton, Meksika GP hafta sonunda 40 yaşından sonra da yarışlara devam etme isteği konusunda fikrini neyin değiştirdiğinden emin olmadığını söyledi. Hamilton, kariyerinin sonuna doğru yaklaştığı dönemde böyle bir şey beklemediğini, Mercedes'in desteğinin pist üstünde daha enerjik olmasını sağladığını belirtti.

Hamilton, "Mutlu bir konumdayım. Artık daha çok oturmuş durumdayım. Takımı görmeye geldiğimde İngiltere'de vakit geçirebileceğim, ailemin de geldiği bir evim var."

"Artık çok daha iyi bir yapılanmaya sahibim. Ve tüm bunları daha fazla şampiyonaya katılmak için kullanabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Hamilton, geçen yıl Max Verstappen'e karşı aldığı yenilginin koşulları göz önüne alındığında bile, sekizinci şampiyonluğu kazanarak en çok şampiyonluk rekorunu kırmanın geleceğini belirleyecek bir şey olmadığını her zaman açıkça belirtti. Hamilton ayrıca sık sık, Mercedes'in 2022 teknik kurallarında gerilemesinin ardından zirveye dönmeye çalıştığı “yolculuk” hakkında konuştu.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, celebrates in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton, bu yılki mücadelelerin devam etme motivasyonu üzerinde ne kadar etkisi olduğunu söylemenin zor olduğunu kabul etti. Hamilton bu durumu "Geçen yılki gibi bir yılımız olsaydı ve tüm yıl cephede yarışsaydık kim bilir nerede olurdum?" şeklinde ifade etti. Hamilton, takımın 2022'de bir araya geldiğini görmekten aldığı enerjiden bahsetti ve mevcut mücadelelerde birçok meslektaşında gördüğü yeni seviyedeki kırılganlığa dikkat çekti.

Hamilton, "Bu gerçekten ilginç bir süreçti ve bunun bir parçası olduğum için minnettarım. Başarıya geri döneceğimiz, sonunda o galibiyeti alacağımız ve o şampiyonluğu alacağımız zamanı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu, yaşadığımız zor anları değerli kılacak." dedi.

Hamilton 30'lu yaşlarında ilerledikçe, fiziksel durumunun iyileşmesinden sık sık bahsetti ve 2018'de bitki ağırlıklı yeme stiline geçişini “hayat değiştirici” olarak nitelendirdi. Hamilton ayrıca, yıllar ilerledikçe fiziksel açıdan zirvede kalmanın zorlaştığını öğrendi ve yeme rejimini ve antrenmanlarını ona göre ayarlamak zorunda kaldı.

Hamilton, "Bu nedenle, diyetinizde daha titiz olmak, antrenmanınızda daha titiz olmak önemli. Mesela, geçen gün Olimpiyat sporcusu olan yakın bir arkadaşımla pilates yaptım. Bu çok komikti çünkü daha önce hiç yapmadığımız bir şeydi. Pilates yapmıştım ancak normalde yapmayacağınız farklı şeyler ekleyerek, günlük rutininizde daha spesifik oluyorsunuz. Bu 22 yaşımdan çok daha fazla, o zaman bugün yaptığım şeyleri yapmıyordum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, sprays Champagne on the podium Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Hamilton ayrıca, enerjisini korumak ve aşırı yüklenmeyi önlemek için sınırlar koymak da dahil olmak üzere, “hayatınızda iyi bir denge bulmak” için zihinsel refahına dikkat etmenin önemine dikkat çekti.

Hamilton, "Bunun o noktaya gelmesine asla izin vermedim. Bu sadece dengeli olmakla ilgili. Pek çok şeye hayır diyorum. Her gün çok farklı şeyler yapmam isteniyor ancak geri çevirip 'hayır' diyebiliyorum."

"Bunun hazırlıklarımı etkileyeceğini, antrenmanıma engel olacağını ya da takımımla geçirdiğim zamanı etkileyeceğini ya da yarış hafta sonumu etkileyeceğini biliyorsam, o zaman kesinlikle hayır diyorum. Arkadaşlarımla ya da ilişkilerimde odaklandığım şey bu." dedi.

Tüm bunlar, Hamilton'a çok az sporcunun sahip olacağı türden bir uzun ömür verdi. İki tenis efsanesi Serena Williams ve Roger Federer, 40'lı yaşlarının başında oynadıktan sonra bu yıl emekli oldular. Hamilton'ın bir arkadaşı olan Tom Brady, oyunun fiziksel gereksinimine rağmen NFL'deki kariyerini 40'lı yaşlarına kadar uzatmayı başardı. Bunların Hamilton'a ilham kaynağı oluyor.

Hamilton'ın Takım Patronu Toto Wolff, Brady karşılaştırmasının yerinde olduğunu düşünüyor. Wolff, "Benim için dünyanın en iyi atleti Tom Brady. O, sahada oynuyor, müdahale ediliyor ve topu fırlatıyor ve 43 yaşında. Kendinize bakmaya ve bilişsel sensörlerinizi geliştirmeye devam ettiğiniz sürece devam edebilirsiniz ve bence [Hamilton] onun içinde daha uzun yıllar var. Bu takımda bunun böyle olacağından oldukça eminim." dedi.

Wolff, en azından 2025 sezonunun sonuna kadar sürmesi planlanan bir sonraki sözleşmesini görüşmek üzere kışın "sessiz bir dönemde" Hamilton ile bir araya gelmeyi planlıyor. Hamilton'ın konuşma şekline göre, bunun F1'deki son anlaşma yenilemesi olması için hiçbir neden olmadığı görülüyor.

Mercedes'le daha ne kadar devam etmek istediği sorulduğunda Hamilton, "Dürüst olmak gerekirse bu konuda bir sınır koymuyorum. Gerçekten, gelecek 5 senenin ne getireceğini bilmiyorum. Hâlâ bu konu üzerinde çalışıyoruz. Bu hafta bir prodüksiyon şirketi kurmam gibi birçok harika şey oluyor."

"Ancak zihnen ve bedenen harika hissediyorum. Birlikte başarabileceğimiz daha çok şey olduğunu düşünüyorum." dedi.