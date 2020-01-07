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Formula 1 / Son dakika

Hamilton 35 yaşına girdi

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Hamilton 35 yaşına girdi
Ekleyen:
, Editör
7 Oca 2020 08:23

Mercedes pilotu ve altı kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton bugün 35 yaşına girdi.

2007 yılında McLaren'la Formula 1'e adım atan ve 2008'de ilk şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton, son altı yılda beş şampiyonluk daha almayı başardı.

İngiliz pilot şu anda tüm zamanların en çok pole pozisyonu alan pilotu konumunda yer alıyor ve gelecek yıl istatistiksel anlamda tüm zamanların en iyi pilotu haline gelebilir.

Hamilton, eğer bir şampiyonluk daha alabilirse Michael Schumacher'in yedi şampiyonluğunu da yakalayacak.

F1'de mücadele ettiği 13 yılın tamamında en az bir galibiyet alan Hamilton, çıktığı 250 yarışta 84 galibiyet, 88 pole pozisyonu, 47 en hızlı tur, 151 podyum ve 3.431 puan almayı başardı.

Bu 250 yarışlık dönemde 39 kez ikinci ve 28 kez de üçüncü olan Hamilton, bugün 35. yaşına girdi.

Biz de Motorsport.com Türkiye ekibi olarak altı kez dünya şampiyonunun yeni yaşını kutluyoruz.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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