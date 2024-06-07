Hamilton: "2026 aracını test eden pilotlar 'yavaş' olduğunu söyledi"
Lewis Hamilton, bazı pilotlardan 2026 araçlarının yavaş olduğu geribildirimini aldı.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Kanada Grand Prix'si öncesinde FIA, 2026 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek olan ve merakla beklenen yeni düzenlemeleri açıkladı.
Yeni araçların öne çıkan özelliği, ağırlıklarından 30 kilogram azaltılacağının açıklanmasıydı.
Hamilton 2026 aracını simülatörde test etmedi ancak test eden diğer pilotların aracın 'oldukça yavaş' olduğundan bahsettiklerini söyledi.
Hamilton, elektrik gücü ile sürdürülebilir yakıt kullanan içten yanmalı motorun eşit olarak bölüneceği güç üniteleri üzerindeki çalışmaları överken, düzenlemelerin yarış tarafında da başarılı olması gerektiğini vurguladı.
Kanada Grand Prix'si öncesinde bir basın toplantısında medyaya konuşan pilot şunları söyledi: "Sadece 30 kilo, yani doğru yönde ilerliyor ama yine de ağır."
"Simülatörde aracı kullanmış olan bazı pilotlarla konuştum. Ben kullanmadım ama oldukça yavaş olduğunu söylediler. Dolayısıyla bunun gerçekten doğru yön olup olmadığını göreceğiz."
"Ancak sürdürülebilirlik açısından, özellikle de güç ünitesi tarafında, bunun gerçekten cesur bir adım olduğunu düşünüyorum."
"Tek yapmamız gereken araçların verimli, hızlı ve ileriye doğru gerçek bir adım olduğundan ve yarışların gerçekten geliştirildiğinden emin olmak."
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