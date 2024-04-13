Hamilton: "2025'te ilk yarışın Melbourne'de olması harika"
Lewis Hamilton, Avustralya Grand Prix'sinin 2025'te tekrar sezon açılış yarışı olmasını dört gözle bekliyor.
Steve Etherington / Motorsport Images
2025 takvimi, sezona altı haftada beş yarışla başlayacak şekilde açıklandı. Ayrıca sezonun açılış yarışı, yeniden Melbourne'deki Albert Park'ta gerçekleşecek.
2025 sezonunda Carlos Sainz'in yerine Ferrari'ye geçecek olan Britanyalı pilot, Avustralya'nın gelecek sezon Formula 1 takviminin en başına geri döneceği haberine oldukça sevindi.
Hamilton, Melbourne'de basına verdiği demeçte, "Bu pisti ve bu yarışı seviyorum."
"Bence her zaman sezonun en iyi ilk yarışı olmuştur, bu yüzden gelecek yıl ilk yarışın bu olduğunu duymak heyecan verici; bu bana F1'e ilk başladığım zamanları hatırlatıyor."
"Burada olmayı seviyorum. Buraya olan yolculuktan da her zaman keyif almışımdır. Genellikle tek seferde uçuş oldukça yoğun oluyordu, ancak yıllar geçtikçe Malezya'ya yaptığım bir yolculukla ara vermeye başladım."
"Malezya'da bir okulu ziyaret ettim, orada bazı çocuklarla STEM [bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik] konuları üzerinde çalışıyorlardı ve deneyler yapıyorlardı. Malezya'nın ardından buraya geldim."
"Elbette biraz jetlag oldum ama burası harika bir şehir, ayrıca hava da harika. Dışarı çıkıp kanal boyunca koşmak çok güzeldi. Pist de çok heyecan verici."
"Burası muhtemelen takvimin en güzel pistlerinden biri. İlk Grand Prix hafta sonum burada gerçekleşmişti." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
MotoGP Amerika GP: Vinales domine ederek kazandı, Marquez ikinci oldu
Moto2 Amerika GP: Canet pole pozisyonunda, Deniz öncü yirmi birinci
Hamilton: "2025'te ilk yarışın Melbourne'de olması harika"
Marquez: "Liberty, MotoGP'yi büyütmek için genç kitleyi hedef almalı"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar