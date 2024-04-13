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Formula 1

Hamilton: "2025'te ilk yarışın Melbourne'de olması harika"

Lewis Hamilton, Avustralya Grand Prix'sinin 2025'te tekrar sezon açılış yarışı olmasını dört gözle bekliyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Steve Etherington / Motorsport Images

2025 takvimi, sezona altı haftada beş yarışla başlayacak şekilde açıklandı. Ayrıca sezonun açılış yarışı, yeniden Melbourne'deki Albert Park'ta gerçekleşecek.

2025 sezonunda Carlos Sainz'in yerine Ferrari'ye geçecek olan Britanyalı pilot, Avustralya'nın gelecek sezon Formula 1 takviminin en başına geri döneceği haberine oldukça sevindi.

Hamilton, Melbourne'de basına verdiği demeçte, "Bu pisti ve bu yarışı seviyorum."

"Bence her zaman sezonun en iyi ilk yarışı olmuştur, bu yüzden gelecek yıl ilk yarışın bu olduğunu duymak heyecan verici; bu bana F1'e ilk başladığım zamanları hatırlatıyor."

"Burada olmayı seviyorum. Buraya olan yolculuktan da her zaman keyif almışımdır. Genellikle tek seferde uçuş oldukça yoğun oluyordu, ancak yıllar geçtikçe Malezya'ya yaptığım bir yolculukla ara vermeye başladım."

"Malezya'da bir okulu ziyaret ettim, orada bazı çocuklarla STEM [bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik] konuları üzerinde çalışıyorlardı ve deneyler yapıyorlardı. Malezya'nın ardından buraya geldim."

"Elbette biraz jetlag oldum ama burası harika bir şehir, ayrıca hava da harika. Dışarı çıkıp kanal boyunca koşmak çok güzeldi. Pist de çok heyecan verici."

"Burası muhtemelen takvimin en güzel pistlerinden biri. İlk Grand Prix hafta sonum burada gerçekleşmişti." dedi.

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