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Formula 1 Singapur GP

Hamilton, 2025'te Ferrari'ye sponsor olmaya hazırlanıyor

Lewis Hamilton’ın alkolsüz tekila markası Almave, 2025 Formula 1 sezonunda Ferrari’nin sponsorları arasında yer alabilir

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

2025 sezonunda Ferrari'ye katılamaya hazırlanan yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Ferrari'ye sadece pilot olarak değil aynı zamanda yeni markası Almave ile sponsor olarak da katkı sağlayabilir.

Joe Saward'ın iddiasına göre Hamilton'ın 'alkolsüz tekila' markası, Ferrari'nin 2025 sponsorları arasında yer alabilir.

Hamilton, Almave markası hakkında şunları söylemişti: "Bu projeye başladığımda, vizyonumu taviz vermeden gerçekleştirebilecek ortaklar bulmak benim için önemliydi."  

"Pernod Ricard'ın Almave'ye resmi bir hissedar olarak katılması, bu yolculuğun potansiyelini ortaya çıkarmak ve Almave’yi dünya genelinde daha fazla insana ulaştırmak için heyecan verici bir adım."

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