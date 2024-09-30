Hamilton, 2025'te Ferrari'ye sponsor olmaya hazırlanıyor
Lewis Hamilton’ın alkolsüz tekila markası Almave, 2025 Formula 1 sezonunda Ferrari’nin sponsorları arasında yer alabilir
Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
2025 sezonunda Ferrari'ye katılamaya hazırlanan yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Ferrari'ye sadece pilot olarak değil aynı zamanda yeni markası Almave ile sponsor olarak da katkı sağlayabilir.
Joe Saward'ın iddiasına göre Hamilton'ın 'alkolsüz tekila' markası, Ferrari'nin 2025 sponsorları arasında yer alabilir.
Hamilton, Almave markası hakkında şunları söylemişti: "Bu projeye başladığımda, vizyonumu taviz vermeden gerçekleştirebilecek ortaklar bulmak benim için önemliydi."
"Pernod Ricard'ın Almave'ye resmi bir hissedar olarak katılması, bu yolculuğun potansiyelini ortaya çıkarmak ve Almave’yi dünya genelinde daha fazla insana ulaştırmak için heyecan verici bir adım."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Hamilton: "Hayatım boyunca depresyonla mücadele ettim"
Hamilton: "Takımı ikna etmek için elimden geleni yaptım"
Hamilton ve Russell, Singapur GP'de hararet sorunu yaşadı ve medya görevlerini kaçırdı
Ferrari, rüzgar tüneli anomalisini tespit ettikten sonra zıplama sorunlarını kontrol altına aldı
Alonso: "Ferrari, Singapur'da kazanmalıydı!"
Leclerc: "Hatamın bedelini ödedim"
Son Haberler
McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı
Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir
Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek
Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar