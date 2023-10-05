Prime'a abone ol
Önceki / Leclerc: "Ferrari'nin 'yeni bir araca' ihtiyacı var"
Formula 1 / Katar GP Haberler

Hamilton, 2024 öncesinde neden heyecanlı olduğunu açıkladı

Lewis Hamilton, Japonya GP'den sonra Mercedes'in Formula 1 fabrikasına yaptığı ziyaretin ardından tam olarak kendisini heyecanlandıran şeyin ne olduğunu açıklamasa da heyecanlanmasının nedenlerini açıkladı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

7 kez şampiyon olan Hamilton, Japonya'dan sonra Mercedes'in Brackley'deki fabrikasını izyaret etmesinin ardından bazı iyimser mesajlar vermişti.

Mercedes'in hibrid döneminin başlangıcından bu yana yıllarca süren hakimiyetinin ardından şampiyonluk için mücadele edemediği üst üste ikinci sezonun sonuna yaklaşırken, tüm dikkatler 2024'e ve yaklaşmakta olan Mercedes W15'e çevrilmiş durumda.

Katar GP öncesinde Sky Sports F1'e konuşan Hamilton, fabrika ziyaretine dair daha fazla açıklama yaptı.

2024'e girerken heyecan yaratabilecek ne gördüğü sorulduğunda Hamilton, muzip bir şekilde gülerek, "Size söyleyemem, hepsi çok gizli şeyler!" diyerek espri yaptı.

Hamilton, W15'in rüzgar tünelindeki gelişiminin ilk görünümünden tam olarak anlayamasa bile, gelecek sezonu dört gözle beklemesinin nedenlerini açıkladı.

Hamilton, "Bunca yıllık deneyimime göre, ilk olarak ben aerodinamikçi değilim, rüzgar tüneline girdiğinizde, yılın hangi döneminde olursanız olun, her zaman çok heyecan verici oluyor. Her zaman yeni parçalar geliyor. Ufukta bazı parçalar var ve her zaman bir şeyler deneniyor."

"Sanırım beni heyecanlandıran şey aerodinamikçilerin, tüm ekibin çalıştığı yere gitmek. Bana ilham veren şey bu."

"Tamam, herkesin kafası eğik durumda. Herkes gereken özeni gösteriyor. Herkes bulunduğumuz yerden ve son birkaç yıldır bulunduğumuz yerden memnun değil."

"Aç olduklarını biliyorum ve 'Tamam, peşinde olduklarını bildiğim bu adamlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar' diyorum."

"Böylece bunu hafta sonuna da taşıyabiliyorum. (Aracın) Nasıl göründüğü önemli değil, bunun hızlı olup olmayacağını söyleyemem."

"Bu adamların yaptığı iş bu ve ne yaptıklarını biliyorlar. Bu yüzden onlara yüzde 100 güveniyorum ve bunu bir araya getirecekler." dedi.

F1, 2021'de Hamilton tarafından kazanılan ilk yarışın ardından ilk kez Losail pistine döndü. Bu sene henüz hiç bir yarış kazanamayan Mercedes'teki ruh hali sorulduğunda Hamilton, "Olumlu, genel olarak olumlu."

"Bence herkes burada olmaktan mutlu, hava da güzel. Genellikle Perşembe günleri, bir önceki yarışta yaşadığınız zorlu mücadelelerden yeni kurtulmuş oluyorsunuz."

"O zaman hep iyimserlikle gelirsiniz. Her zaman çok iyi olduğumuz bir şey bu - gerçekten iyimser bir bakış açısıyla gelmek." şeklinde cevap verdi.

paylaşım
yorumlar

Leclerc: "Ferrari'nin 'yeni bir araca' ihtiyacı var"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Borusan Otomotiv Motorsport GT4’te Avrupa Üçüncüsü Oldu

Borusan Otomotiv Motorsport GT4’te Avrupa Üçüncüsü Oldu

GT4 European Series

Borusan Otomotiv Motorsport GT4’te Avrupa Üçüncüsü Oldu Borusan Otomotiv Motorsport GT4’te Avrupa Üçüncüsü Oldu

2023 Katar GP 1. antrenman: Tozlu pistte Verstappen lider, Sainz 2.

2023 Katar GP 1. antrenman: Tozlu pistte Verstappen lider, Sainz 2.

Formula 1
Katar GP

2023 Katar GP 1. antrenman: Tozlu pistte Verstappen lider, Sainz 2. 2023 Katar GP 1. antrenman: Tozlu pistte Verstappen lider, Sainz 2.

Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"

Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"

Formula 1
Japonya GP

Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor" Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"

Son Haberler

Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları

Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları

F1 Formula 1
Katar GP

Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları

Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak

Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak

F1 Formula 1
Katar GP

Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak

Allison: "Şu anda tur süreleri olması gerekenden 4-5 saniye daha yavaş"

Allison: "Şu anda tur süreleri olması gerekenden 4-5 saniye daha yavaş"

F1 Formula 1
Katar GP

Allison: "Şu anda tur süreleri olması gerekenden 4-5 saniye daha yavaş" Allison: "Şu anda tur süreleri olması gerekenden 4-5 saniye daha yavaş"

Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor"

Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor"

F1 Formula 1
Katar GP

Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor" Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol