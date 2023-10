Hamilton, 2024 öncesinde neden heyecanlı olduğunu açıkladı

7 kez şampiyon olan Hamilton, Japonya'dan sonra Mercedes'in Brackley'deki fabrikasını izyaret etmesinin ardından bazı iyimser mesajlar vermişti.

Mercedes'in hibrid döneminin başlangıcından bu yana yıllarca süren hakimiyetinin ardından şampiyonluk için mücadele edemediği üst üste ikinci sezonun sonuna yaklaşırken, tüm dikkatler 2024'e ve yaklaşmakta olan Mercedes W15'e çevrilmiş durumda.

Katar GP öncesinde Sky Sports F1'e konuşan Hamilton, fabrika ziyaretine dair daha fazla açıklama yaptı.

2024'e girerken heyecan yaratabilecek ne gördüğü sorulduğunda Hamilton, muzip bir şekilde gülerek, "Size söyleyemem, hepsi çok gizli şeyler!" diyerek espri yaptı.

Hamilton, W15'in rüzgar tünelindeki gelişiminin ilk görünümünden tam olarak anlayamasa bile, gelecek sezonu dört gözle beklemesinin nedenlerini açıkladı.

Hamilton, "Bunca yıllık deneyimime göre, ilk olarak ben aerodinamikçi değilim, rüzgar tüneline girdiğinizde, yılın hangi döneminde olursanız olun, her zaman çok heyecan verici oluyor. Her zaman yeni parçalar geliyor. Ufukta bazı parçalar var ve her zaman bir şeyler deneniyor."

"Sanırım beni heyecanlandıran şey aerodinamikçilerin, tüm ekibin çalıştığı yere gitmek. Bana ilham veren şey bu."

"Tamam, herkesin kafası eğik durumda. Herkes gereken özeni gösteriyor. Herkes bulunduğumuz yerden ve son birkaç yıldır bulunduğumuz yerden memnun değil."

"Aç olduklarını biliyorum ve 'Tamam, peşinde olduklarını bildiğim bu adamlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar' diyorum."

"Böylece bunu hafta sonuna da taşıyabiliyorum. (Aracın) Nasıl göründüğü önemli değil, bunun hızlı olup olmayacağını söyleyemem."

"Bu adamların yaptığı iş bu ve ne yaptıklarını biliyorlar. Bu yüzden onlara yüzde 100 güveniyorum ve bunu bir araya getirecekler." dedi.

F1, 2021'de Hamilton tarafından kazanılan ilk yarışın ardından ilk kez Losail pistine döndü. Bu sene henüz hiç bir yarış kazanamayan Mercedes'teki ruh hali sorulduğunda Hamilton, "Olumlu, genel olarak olumlu."

"Bence herkes burada olmaktan mutlu, hava da güzel. Genellikle Perşembe günleri, bir önceki yarışta yaşadığınız zorlu mücadelelerden yeni kurtulmuş oluyorsunuz."

"O zaman hep iyimserlikle gelirsiniz. Her zaman çok iyi olduğumuz bir şey bu - gerçekten iyimser bir bakış açısıyla gelmek." şeklinde cevap verdi.