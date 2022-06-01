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Hamilton: "2023'e odaklanmadan önce bu aracın sorunlarını keşfetmeliyiz"

Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton, 2023 aracı üzerinde çalışmadan önce W13'ün zayıflıklarını ve neyi yanlış yaptıklarını anlamaları gerektiği görüşünde.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Hamilton: "2023'e odaklanmadan önce bu aracın sorunlarını keşfetmeliyiz"
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Mercedes, 2022 yılına istediği başlangıcı yapamadı ve geride kalan yedi yarışın büyük bir kısmında üçüncü en hızlı araca sahipti.

Takım, Ferrari ve Red Bull'la arayı biraz kapatmayı başarsa da henüz düzenli olarak podyum için savaşacak tempoda görünmüyor.

Bütçe sınırı olduğu göz önüne alındığında Mercedes'in mevcut aracın gelişimini sonlandırıp, kaynaklarını 2023'e aktarabileceği düşünülüyor.

Fakat gelecek yılki araçlar, bu yılla aynı kurallarda geliştirileceği için, bu yılki hataları anlamak ve bunlardan dersler çıkarmak büyük önem taşıyor.

Lewis Hamilton da Mercedes'in W13'ü tam olarak anladıktan sonra 2023'e odaklanması gerektiği görüşünde.

Hamilton şöyle dedi: "Bence başka bir araca odaklanmadan önce mevcut aracınızda neyi yanlış yaptığınızı bulmanız gerekiyor."

"Yapılan hataları tekrarlamamak önemli."

"Bu sezon yaşadığımız sorunları çözmemiz, henüz üstesinden gelemediğimiz şeylerden kurtulmamız gerekiyor. Bu, hangi yönde ilerlememiz gerektiğini anlamamızı sağlayacak."

"Şu anda mevcut aracımızda, gelecek yılki araçta görmek istemediğim birçok sorun var."

Hamilton, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen yedi yarışta bir podyum aldı ve 2009'dan bu yana en kötü sezonunu geçiriyor.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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