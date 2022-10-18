Hamilton: "2023 mücadelesi için takımdaki herkesi motive ediyorum"

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Arka arkaya sekiz takım şampiyonluğu kazandıktan sonra Mercedes, 2022'de gelen yeni düzenlemelerin ardından birtakım sıkıntılar yaşayarak şampiyonluk mücadelesinde Red Bull ve Ferrari'ye ayak uydurmakta zorlandı.

Brackley ekibi, W13'ün yol tutuşu ve yunuslama sorunlarının üstesinden gelmek için adımlar atmış olsa da, hâlâ öndeki ikilinin gerisinde yer alıyor. Mercedes'in standartlarına göre yıpratıcı bir sezonun ardından, 2023 aracı için büyük bir ilerleme kaydetmeleri gerekiyor.

Hamilton, W14 üzerinde çalışan takımını motive etmek için elinden geleni yaptığını belirtti.

Hamilton, "Elbette herkesi neşelendirdiğimden emin olmalıyım, böylece gelecek yıl hak ettiğimiz pozisyonlar için savaşabilecek konumda oluruz."

"Sanırım her zaman hatırlamamız gereken şey; bunun bir takım olduğu ve 20 yıldan fazla süredir bu takımda olup sekiz şampiyonluk kazanmamızda büyük emeği geçen insanların olduğu."

"Takımım, şampiyona için savaşacak bir araç yapmayı biliyor. O yüzden elimden gelen en iyi şey, onları her şekilde desteklemeye çalışmak." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, in the team's garage Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, '2023'te daha iyi bir araca sahip olacağımızdan hiç şüphem yok' diyerek, takımının gelecek yıl için çok daha rekabetçi bir araç oluşturmak için mevcut sorunları yeterince iyi bildiğine inanıyor.

Mercedes pilotu, "Sanırım araçtaki sorunların ne olduğunu biliyoruz. Ve takım olarak, dünya şampiyonluğundan 'iyi araç yapamamaya' geçtiğimiz düşüncesine inanmıyorum."

"Gelecek yıl daha iyi bir araca sahip olacağımızdan hiç şüphem yok. Bu yıl sahip olduğumuz her sorunu düzeltip düzeltemediğimizi 2023'te öğreneceğiz.” dedi.

Dört yarış kala Mercedes, 387 puanla Austin'e gidiyor. Takım, Ferrari'nin 67 puan gerisinde ancak Alpine ve McLaren'ın oldukça önünde yer alıyor. Bu da, Markalar Şampiyonasında sezonu üçüncü sırada bitirmenin neredeyse garanti olduğu anlamına geliyor.