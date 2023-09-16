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Hamilton: "2023 Mercedes, F1 kariyerimin en zor aracı"

Lewis Hamilton, Singapur GP sıralama turlarında beşinci olmasının ardından 2023 Mercedes W14 Formula 1 aracının şimdiye kadar sürdüğü en zor araç olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, cumartesi günkü sıralama turlarında 0.5 saniye geride beşinci en iyi zamanı yaparken, George Russell pole pozisyonunu ufak bir farkla kaçırdı.

Mercedes pilotları arasındaki sıralama mücadelesi bu yıl çok yakın geçiyor ve Singapur GP itibariyle Russell durumu 8-7'ye getirdi.

Hamilton, Macaristan'da 2021'den bu yana tek pole pozisyonunu elde etmişti fakat bunu tutarlı şekilde elde etmeyi başaramadı.

Gece yapılan ayar değişikliğinin işe yaramadığını söyleyen Hamilton sözlerine şöyle devam etti: "George için gerçekten mutluyum, bence harika bir iş çıkardı. Tüm hafta sonu boyunca araçla bağlantı kuruyordu."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Dün bizim için iyi başladı ama bugün o kadar da iyi değil."

"Kaybolduğumuzu söyleyemem. Dün gece bir ayar değişikliği yaptık fakat benim tarafımda işe yaramadı."

Aracı en iyi noktaya getirmenin ne kadar zor olduğu sorusuna Hamilton şöyle yanıt verdi: "Şimdiye kadar sürdüğüm en zor araç."

Hamilton, Russell'ın Pazar günkü yarışı kazanabileceğine inanıyor.

"Bence George'un kazanma şansı çok yüksek, umarım kazanır, umarım iyi bir başlangıç yapar ve Ferrari pilotlarının önüne geçer, bu hem takım hem de onun için harika olur."

"Benim tarafımda ise neler yapabileceğimize bakacağım. Eğer daha yukarı çıkabilirsem harika olur."

"Araç dün yarış temposu anlamında iyiydi ama gece ayarları biraz  değiştirdik ve şimdi - yarın neler olacak bilmiyorum."

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